В Дубне состоялось расширенное заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Повестка заседания включала три вопроса, основной из них - проведение XIX Конференции местного отделения «Единой России», которую утвердили на 5 февраля.

На мероприятии присутствовало 50 человек, в том числе депутат Государственной думы Ирина Роднина, депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов.

Секретарь Дубненского местного отделения партии «Единая Россия» Павел Насонов в ходе своего доклада предложил провести собрания в первичных отделениях в период с 17 до 24 января 2019 года, на которых будут избраны делегаты на местную конференцию.

Участники утвердили норму представительства на XIX Конференцию партии «Единая Россия» Дубны: 1 делегат от 7 членов партии, состоящих на региональном учете, внесенных в Единый реестр партии по состоянию на 1 февраля 2019 года. Первичные отделения партии, насчитывающие менее 7 членов партии, избирают 1 делегата.

«В соответствии с п.14.5.4. Устава Всероссийской политической партии «Единая Россия» делегатами конференции, помимо утвержденной нормы представительства, являются: члены местного политического совета, члены местной контрольной комиссии и члены вышестоящих руководящих органов партии, состоящих на учёте в местном отделении партии», - отметил Павел Насонов.

Также в ходе заседания был утвержден план работы политсовета на I квартал 2019 года и поощрены активные члены партии за работу в 2018 году.

Татьяна АРИСТАРХОВА