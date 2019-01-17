Пожалуй, этими двумя глаголами можно определить красную нить обсуждения благоустройства набережной Волги. Причем в этом процессе активное участие принимают горожане. В частности, о своих предпочтениях они рассказали проектировщикам на проектном семинаре в Доме ученых ОИЯИ, состоявшемся накануне нового года. В прошлом номере «Встречи» своими впечатлениями о прошедшем обсуждении поделились депутаты городского совета, а теперь - слово горожанам. На удивление на встречу, проходившую в формате рабочего семинара, так называемого воркшопа, собралось около сотни дубненцев. Как отметил перед началом работы в группах генеральный директор компании «Агентство Стратегического Развития «Центр» Сергей Георгиевский, встреча в таком формате предложена, чтобы в конечном итоге запроектировать набережную такой, какой ее видят горожане. Здесь надо понимать, что проект благоустройства разбит на 4 блока, первый, включающий старую набережную, должны сделать за 2019 год. Это проект первой очереди. Он не обсуждался. А вот 2, 3 и 4 разрабатываются сейчас. - После того как мы соберем все идеи, нанесем их прямо на карту, проектировщики оформят их с точки зрения архитектурно-проектировочного решения, и мы соберемся снова на обсуждение уже проекта, - обозначил этапы движения концепции Сергей Георгиевский. Он также заметил, что компания, которой он руководит, архитектурно-планировочная, поэтому на все конкретные вопросы, касающиеся непосредственно финансов, строительства объектов и др., они отвечать не уполномочены. Строительство, в частности, планирует городская администрация. Собравшихся разбили на семь групп, по количеству столов в зале, и все обсуждали всё, то есть каждая группа работала над схемами всего участка набережной, с массой точек притяжения, что, собственно, увеличило время и не позволило избежать повторов. Например, танцплощадки и цивилизованные общественные туалеты (не синие кабинки) презентовали по итогам обсуждения несколько групп. Активно обсуждали пешеходную дорожку от водозабора до моста как продление Комскомольской набережной, предложили вариант прохода над тоннелем под часами, чтобы можно было пешком пройти от парома прямо. Обсуждали и сквозной проход через территорию ВРГС. Но в этом плане проектировщики ничего не решают. На мой взгляд, прозвучало ценное предложение по 3 блоку: перенести с набережной в карьер за СНТ «Мичуринец» спасательную станцию вместе с лодочной стоянкой. Дубненцы говорили и про подрезку деревьев, чтобы открывался вид на Волгу, и про архитеатр, чтобы его трибуны и остальные элементы были облицованы деревом, и про питьевые фонтанчики, чтобы они работали, и про «треугольники» на Комсомольской набережной (привести в надлежащий вид), и про рыборазведние и любительскую рыбалку, про пляж, про площадку для выгула собак, высадку деревьев в Ратмино… Главное, и это по итогам обсуждения отметили многие: никто не хотел чего-то ультрамодного и супернового. Все отмечали: нужно доделать то, что уже есть, привести в порядок, что и так хорошо, воссоздать утраченное. Как подчеркнул на городском форуме Сергей Муравьев, горожане хотят не «дельфинариев и планетариев», а хорошего асфальта, чистого песка на пляже, красивой облицовки вместо бетона, и чтобы это всё содержалось в порядке. Каким образом все, что наработали группы дубненцев на семинаре, будет учтено в проекте, увидим в ближайшее время, когда компания «Агентство Стратегического Развития «Центр» представит документ горожанам. Тогда и газета «Встреча» более детально расскажет о том, как предполагается обустроить нашу набережную. Нельзя не отметить, что проектировщики впервые позвали горожан, чтобы с ними посоветоваться. Увидим, как эти советы будут реализованы. На семинаре побывала Татьяна Крюкова