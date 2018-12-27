Последние декабрьские дни уходящего года отсчитывают свой черед. Еще немного, и вступит в свои права новый 2019 год. Пусть он будет счастливым и принесет в каждый дом радость, добро и исполнение самых дорогих желаний! В предпраздничной суете, которая наполняет эти дни, дубненские коллективы находят время, чтобы собраться всем вместе и вспомнить лучшие моменты уходящего года, пожелать друг другу мира и добра в наступающем. Именно так, в праздничной обстановке под новогодней елкой, провели в этом году слет молодых специалистов сотрудники ГосМКБ «Радуга». Настроение было у всех отличное, ведь помимо успехов в производственной деятельности, которыми могут гордиться молодые сотрудники предприятия, им есть что вспомнить за минувший год. Это и массовые спортивные мероприятия, в которых молодые сотрудники принимают самое активное участие, а также культурные походы, туристические маршруты, которые вносят разнообразие в жизнь молодежи и еще более сплачивают и объединяют коллектив КБ. Кстати, последняя рабочая неделя уже близится к концу, но для многих ребят, чьи радостные лица вы видите на этом фото, она закончится едва ли не с боем курантов. Ведь именно они в этом году пойдут в образе Деда Мороза поздравлять семьи сотрудников предприятия, где есть малыши. А вот для них самих появление на слете самого что ни на есть настоящего Деда Мороза и его внучки Снегурочки оказалось большим сюрпризом. Во всяком случае в программе заявленного вечера-слета приход этих зимних героев не планировался. Но что за Новый год без сюрпризов и волшебства?! Пусть они обязательно случаются во всех дубненских семьях. С наступающим Новым 2019 годом! Анна Сухая