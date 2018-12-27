На последнем в уходящем году брифинге для СМИ на вопросы журналистов ответили глава городского округа Дубна Максим Данилов, его заместители и начальники отделов администрации. Транспорт По итогам конкурса определена компания, которая будет обслуживать городские маршруты общественного транспорта в течение трех лет. Это ГУП МО «Мострансавто». С 1 января на улицы выйдут 13 автобусов большой вместимости и пять - средней: в правобережной части Дубны будут курсировать три больших и один средний, остальные - по обоим берегам. Для более оперативного контроля за работой нового перевозчика глава Дубны предложил жителям передавать свои замечания, жалобы и пожелания в первые две недели января через соцсети или СМИ. При этом, по словам Максима Данилова, о банкротстве ОАО «РАТА», 49% акций которого принадлежат городу, речь не идет. По требованию основного акционера генеральному директору поручено до конца года представить обоснованный план выхода из кризисной ситуации. Это может быть реорганизация или диверсификация бизнеса (расширение видов деятельности). После чего будет созван совет директоров для обсуждения предложенных вариантов. Максим Николаевич подчеркнул, что сотрудники ОАО «РАТА» могут перейти на работу в Мострансавто, руководитель предприятия подтвердил свою готовность принять всех, кто к нему обратится. Зарплата водителей в этой компании составляет 50-55 тысяч рублей, и 15 водителей ОАО «РАТА» уже трудоустраиваются на новом месте. Глава городского округа объявил о планах пустить с февраля бесплатные автобусы от автостанции на улице Березняка до Сергиево-Демидовского кладбища - по выходным дням и церковным праздникам, с 9 до 14 часов. После открытия мостового перехода через Волгу с 1 января 2019 года возобновляется движение электропоездов до вокзала «Дубна» в дневное время. В своем письме руководству РЖД Максим Данилов также попросил передать второй этаж вокзала «Большая Волга» под экспозиции муниципального музея археологии и краеведения. Медицина Ввести в эксплуатацию лечебный корпус Дубненской городской больницы с уже установленным оборудованием, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, должны не позднее 3 июня. Задержка на полгода объясняется необходимостью выполнения дополнительных работ, связанных со строительством котельной и прокладкой инженерных коммуникаций: внесение изменений в проект и конкурсные процедуры заняли определенное время. Глава городского округа прокомментировал слухи об объединении Дубненской и Талдомской больниц. На совещании у министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева прозвучала такая инициатива на уровне концепции. Затем этот вопрос обсуждался в администрации г.о. Дубна с участием главного врача Дубненской горбольницы Алексея Осипова, генерального директора ГосМКБ «Радуга» Владимира Трусова, директора Объединенного института ядерных исследований Виктора Матвеева. На сегодняшний день у городского сообщества, у лидеров общественного мнения и у главы позиция простая: оставить все как есть. «Домыслы» Объединение Дубны и Талдома в один городской округ Максим Данилов считает в принципе невозможным и абсурдным. - Никакого смысла в этом нет: у каждой территории своя ментальность, свои приоритеты, у нас разная история и разные векторы развития, - сказал он. Экономика Данные мониторинга по системообразующим предприятиям Дубны предоставила замглавы администрации по экономике, финансам и инновационной деятельности Светлана Абрамова. Средняя зарплата - 43637 руб., количество рабочих мест - 8374, объем отгрузки товаров собственного производства за 9 месяцев 2018 года – 421 млн руб. По предварительным итогам, Особая экономическая зона «Дубна» насчитывает 148 компаний-резидентов. В текущем году привлечено 25 компаний, каждая четвертая планирует инвестировать от 300 млн руб. Общий объем осуществленных инвестиций - 19,865 млрд руб. Общий объем произведенной продукции (работ, услуг) - 25,617 млрд руб. Общий объем отчислений, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, - более 2,2 млрд руб. Создано 3717 рабочих мест. По информации Центра занятости населения г.о. Дубна, на 19.12.2018 безработными считаются 159 жителей, что составляет 0,21% населения. Близка к разрешению проблемная ситуация с ООО «Связь инжиниринг КБ». Идет заключительный этап по продаже компании, долги по зарплате и налогам (входят в условия продажи) должны быть погашены в ближайшее время. Задолженность по заработной плате перед 41 человеком (за период июль-сентябрь 2018 года) составляет 7,495 млн руб. После сокращения на предприятии работают 28 сотрудников. Строительство В Дубне строится 10 многоэтажных домов на 1184 квартиры: пять возводит ООО «Бетиз и Ко», два – кооператив «Новый город», два – ООО «Солидстройгрупп», один – ООО СПО «Вея строй». В планах на 2019 год - начало строительства многоквартирных домов на ул. Правды, 19, ул. Школьной, 8, в квартале 24, а также завершение работ в ЖК «Ривер Клаб». Ведутся переговоры относительно жилой застройки, прилегающей территории к ОЭЗ. Как рассказал Максим Данилов, готовится к освоению территория на ул. Дачной, Заречной и Интернациональной. Потенциальный инвестор с концепцией выходит на градостроительный совет Московской области. Планы грандиозные: чтобы в следующем году стартовый дом (три подъезда, семь этажей) уже стоял. Это «пятно застройки» будет выделено для обеспечения жильем пострадавших дольщиков ООО «Инвест Парк - 77» (жилой комплекс «Европейский квартал»), которых признали таковыми в этом году, и расселения ветхого и аварийного жилья. Получено разрешение на ввод в строй многоэтажного дома на ул. Тверской, 10 и заключение на соответствие третьего дома кооператива «Новый город». Физмат-лицей Открытие областного физмат-лицея в Дубне запланировано на 1 сентября 2019 года. Министерство образования Московской области готовит распоряжение о создании Автономной некоммерческой организации - АНО, срок выхода документа - 1 февраля. В региональном бюджете на следующий год уже заложено 100 млн рублей на содержание лицея. После обследование здания бывшей школы №4 на улице Блохинцева для оценки его состояния проводятся проектно-изыскательские работы (срок окончания – февраль), затем начнется капитальный ремонт. Ведется подбор директора физмат-лицея. Все кандидаты должны пройти через региональный рекрутинг-центр, созданный для формирования кадрового резерва директоров школ Московской области. Праздники Завершающая часть брифинга была посвящена праздничной тематике. Сотрудники администрации рассказали об открывшихся в разных районах Дубны елочных и предновогодних базарах, о традиционных проверках мест продажи пиротехники, о призывах к бизнес-сообществу внести свой вклад в праздничное убранство города. После полуночи 1 января на трех площадках состоятся массовые гуляния с Дедом Морозом и Снегурочкой: у ДК «Октябрь», в Парке семейного отдыха, в сквере у Дома ученых. Елки главы пройдут в ДК «Октябрь» 4 января в 11:00 и 14:00. Празднование Рождества состоится: 6 января с 12:00 до 13:00 в Парке семейного отдыха, 7 января с 13:00 до 15:30 у ДК «Октябрь». В общей сложности в преддверии Нового года и Рождества в наукограде пройдут более 70 тематических мероприятий. Подробная информация - на афишах. Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА