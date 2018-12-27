Предновогодняя пора - время подарков, чудес и волшебства. Вокруг нарядные елки, праздничное убранство, гирлянды, мишура - все, что создает настроение. Накануне самого волшебного праздника мы встретились с заместителем директора по концертной деятельности ДК «Мир» ОИЯИ Элеонорой Ямалеевой, чтобы как раз поговорить про искусство дарить настроение! - Элеонора, для начала вопрос о ваших интервью с артистами. Какие были наиболее интересные? Ведь люди, с которыми вы общаетесь, весьма неординарные личности… - Каждое интервью для меня интересно априори. Если изначально нет огонька - не получится беседы, на которую откликнется читатель. Причем огонек нужен обоюдный с собеседником, здесь есть свои секреты, один из которых - эмпатия. Остальное оставлю за скобками. С кем записались - это уже наша история, но скажу точно - есть те, с кем еще просто мечтаю записаться! Кстати, единственное «неартистическое» интервью произошло буквально на днях - с Чрезвычайным и Полномочным послом Румынии в Российской Федерации Василе Соаре, возглавившем румынскую делегацию в день празднования в ДК «Мир» ОИЯИ 100-летия современного румынского государства. Незабываемая получилась беседа! - Вы сказали про огонек, от чего заряжаетесь, чтобы самой его излучать? - Мне так кажется, выручает принцип под названием self - made. Наверное, это единственное верное правило, в котором я не усомнилась ни разу. Причем это постоянный процесс. То есть ты сам выстраиваешь пирамиду, по которой и поднимаешься. А из чего и как строить - выбор за собой. Какие книги читать, какие мероприятия посещать, чему и где учиться, с кем общаться, какую музыку слушать, какой спектакль посмотреть, какую передачу не пропустить, опять-таки, по какому из каналов. Это и есть собственная система координат, позволяющая делать шаги дальше. Надеюсь, правильные. А искорка, называемая интересом, как раз и возникает из шагов, сделанных в унисон. Это может быть совпадение взглядов, когда в человеке угадывается что-то созвучное с собственным видением, или, наоборот, нечто новое, что открывает тебе неизведанную вселенную. Очень здорово, когда между людьми идет обмен энергией, которую просто не остановить… Люблю такие моменты! - А как вообще выбираются постановки для показа в Доме культуры «Мир»? - Мне бы хотелось назвать лично мой подход джазовым. Скажу так - это продуманная импровизация. Она всегда с четким знанием дела и с учетом всех возможных интересов публики. И еще, может быть, это очень смело, но в нашей творческой работе все чаще хочется доверять интуиции. Вы правы, выбор постановок для показа на сцене - за нами. Спрогнозировать, предугадать зрительский интерес, в то же время быть созвучными с современными реалиями - все это отдано интуиции и знаниям. Здесь их некий тандем. - Какие новогодние постановки украсят досуг жителей и гостей наукограда? - Впереди по-настоящему волшебная новогодняя неделя. Мы с руководителем УСИ ОИЯИ А.В.Тамоновым и директором ДК «Мир» Т.В. Романенковой решили сделать особенным каждый новый день нового года. Расскажу подробнее. 2 января мы представим для детей Новогоднее театрализованное представление «Как отогреть «Холодное сердце», или Герои мультиков спешат на помощь». Действо будет начинаться в 11:00, 14:00 и 17:00 и пройдет в малом зале. Ребят ждут тематические фотозоны, интерактивная игровая программа, встреча с героями мультфильмов. Все как в настоящей сказке! 3 января в 12:00 и в 15:00 мы покажем детям новогодний спектакль «Волшебный посох». Его представит зарекомендовавший себя за многие годы сотрудничества с Дубной Московский театральный центр «Арт-Вояж». Это добрая новогодняя, музыкальная, интерактивная сказка для всей семьи с невероятным сюжетом. Снегурочка на этот раз придумывает Дедушке Морозу необычный подарок - украшает его волшебный посох. С этого начнутся сказочные приключения героев. Будут и игры с детьми, и оригинальные современные музыкальные номера, и специально написанные для спектакля песни. - А для публики постарше тоже будет программа? - Как и обещали, в Новом году все будет самое лучшее! Именно поэтому 4 января мы пригласим театралов на премьерный спектакль «На одном дыхании». Роли в нем исполнят Екатерина Волкова и Александр Дьяченко. Для Александра это первая театральная роль в карьере. Представляете, совсем недавно он и подумать не мог, что появится пьеса, которая его столь заинтересует, что он решится выйти на сцену. Александр всю жизнь снимается в кино. Много лет ему предлагали пьесы, он читал, но душа не отзывалась на предложения. А здесь все сложилось! И теперь он театральный актер, открывший для себя существование «здесь и сейчас». Спектакль режиссера Нины Чусовой - про любовь! Искренность, юмор, глубокий смысл - отличительные черты этой постановки, которая действительно играется и смотрится на одном дыхании. Приглашаем театралов с настроением встретить Год театра! На следующие два дня мы заготовили hand-made программу. 5 января в 12:00 стартуют творческие мастер-классы. Все желающие смогут освоить навыки по изготовлению народных кукол, детской бижутерии, росписи по керамике. Мы нашли специалистов, которые научат создавать шерстяную акварель, игрушки из проволоки, расписывать по ткани и делать елочные игрушки. Мы определили специальную зону, где будут работать стилисты - прически и макияж для детей будут с новогодней тематикой. Конечно же, мы организуем тематические фотосессии в новогодних костюмах. 6 января с 12:00 начнется самый сладкий день - день кулинарных мастер-классов. Он так и называется - «Сладкие радости». Мастера научат детей росписи пряников, будут печь блины, лепить из кондитерской мастики, готовить настоящий шоколад, капкейки и пирожные. Мы предусмотрели и чайную церемонию. А 7 января в 17:00 начнется рождественский концерт Дубненского симфонического оркестра «Свет рождественской ночи». Это станет вечером вокальной музыки! В программе прозвучат романсы С.Рахманинова, М.Глинки, П.Чайковского. - Действительно, праздничная афиша получается. По традиции хочется добавить немного интриги, разузнав о творческих планах ДК «Мир» ОИЯИ в новом году. - Отвечая на подобные вопросы, многие ограничиваются фразой «не буду раскрывать всех секретов», а я буду. Впереди столько красивых творческих планов, что уместно их озвучить прямо сейчас. В новом году к нам собираются приехать и дать концерты народная артистка России Светлана Безродная и Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр», Оркестр Гленна Миллера, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»… Еще будет целая серия спектаклей для детей от МОГТЮЗ под руководством Нонны Гришаевой и, конечно же, спектакли с известными артистами театра и кино. К примеру, ко Дню театра спектакль «За закрытой дверью» представят народные артисты РФ Ирина Алферова и Андрей Соколов. - И правда, головокружительный список! А можете сформулировать главное правило, которым вы руководствуетесь, работая в сфере культуры? - Все, что делаешь, надо делать хорошо. Точнее, все могут делать как угодно, а я должна делать хорошо! Главное, мне кажется, достичь максимальной перфектности для каждого мероприятия. Вообще, мое убеждение, что нужно стараться воплощать проекты так, чтобы потом говорить о своей деятельности в превосходной степени. Только при таком условии все это имеет смысл! - То есть результат важнее, чем процесс создания мероприятия? - Быть на пути и мотивация достижения идут для меня вместе. И все чаще путь воплощения интереснее и даже важнее цели. И при этом всегда хочется, чтобы количество вложенных сил находило свое выражение в качестве. Вообще, когда есть некий опыт, для достижения лучшего результата можно позволить себе работать, как я уже упоминала, в стиле джаза. Ведь импровизация - это свобода. Если говорить образно, музыкант может играть, как хочет - тихо или громко, длинными нотами или короткими, или вообще что-то не сыграть… Главное, чтобы произведение звучало на высоте! - И в заключение, Элеонора, говоря о специфике творческой работы, расскажите, чем она уникальна? - Наша деятельность уникальна тем, что дарит настроение. И угадать нужную для этого тональность - это искусство! Рецепт достижения гармонии на словах очень прост - нужно думать, чувствовать и делать. Думать над перспективой, чувствовать такт настроения культурного сообщества и делать шаги для воплощения! Вот сейчас мы начинаем путешествие в Год театра и приглашаем зрителей в волшебный новогодний мир, придуманный творческим коллективом Дома культуры «Мир» ОИЯИ! Добро пожаловать! Беседу вела Анна Сухая