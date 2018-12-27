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Присоединяйтесь к акции «Дар рожденному Христу»! Печать
27.12.2018 00:00

С 19 декабря по 20 января храм Похвалы Пресвятой Богородицы (Ратмино) при участии храма Рождества Иоанна Предтечи (Большая Волга) проводит Рождественскую благотворительную акцию «Дар рожденному Христу».

 

Цель доброго дела - собрать рождественские подарки для престарелых прихожан, многодетных семей, малоимущих людей и детей-инвалидов.

В двух храмах - в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино и в храме Рождества Иоанна Предтечи на Большой Волге - установлены прозрачные ящики для сбора денежных пожертвований и коробки для складывания вещей и продуктов.

Принести в дар можно следующее: развивающие игры для детей всех возрастов, игрушки (но только не мягкие); памперсы для детей от рождения до двух лет, одноразовые пеленки; памперсы для взрослых; предметы личной гигиены для детей и взрослых (зубные щетки, мыло, детские влажные салфетки, детский крем); постельное белье, одежду и обувь; одеяла, полотенца (новые); консервы, крупы (без истекающего срока годности); печенье, подарочные сладкие наборы и т.п.

Все пожертвования будут рассортированы, упакованы и преподнесены в дар нуждающимся. Вручать подарки будет делегация из прихожан и ребят из воскресной школы.

В светлый праздник Рождества каждый достоин радости и утешения. Господь нам дает здоровье, силы, достаток, но каждый может оказаться в трудной ситуации. Так пусть ваша милость поможет тем, кто сейчас находится на грани душевных и физических сил!
  		 
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