ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка одержало победу в номинации «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства» отраслевого смотра-конкурса, учрежденного Министерством труда Российской Федерации, Департаментом авиационной промышленности Минпромторга России, Российским профессиональным союзом трудящихся авиационной промышленности и Союзом машиностроителей России. Чествование победителей и призеров конкурса проходило в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

Как подчеркнули организаторы конкурса, проводимого уже много лет, его главной задачей является привлечение внимания к решению социальных вопросов на предприятиях, защита социально-трудовых прав работников, распространение положительного опыта организаций по развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений и демонстрация на примере лучших организаций отрасли высокой эффективности социального партнерства. Проводится конкурс в нескольких номинациях для научных организаций и промышленных предприятий.

Дубненское предприятие ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка получило признание как лучшая организация по работе в системе социального партнерства среди промышленных предприятий.

Награду из рук заместителя директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Татьяны Жигастовой, заместителя директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Алеся Логинова, председателя Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Алексея Тихомирова и заместителя исполнительного директора Союза машиностроителей России Сергея Иванова получили начальник управления кадров и кадрово-социальной политики ГосМКБ «Радуга» Александр Александрович Усов и председатель первичной профсоюзной организации предприятия Максим Николаевич Щербаков.

Было отмечено, что победителей конкурса определяли по ряду критериев, основываясь на результатах работы за 2016 – 2017 годы. Дубненское предприятие показало высокий уровень социальной поддержки сотрудников, что наглядно демонстрирует объем социального пакета, предоставляемого работникам, а также уровень заработной платы на предприятии.

Одним из главных критериев, по которому определялся победитель, стало выполнение предприятием всех условий коллективного договора, а также оказание материальной помощи нуждающимся, поддержка молодых специалистов, в том числе участие в программе строительства жилья для молодежи, участие в культурной и спортивной жизни и многое другое. Столь высокий уровень социальной защищенности сотрудников ГосМКБ «Радуга» удается держать на протяжении многих лет. И в этом – залог стабильности и успешной работы всего коллектива.

Анна СУХАЯ

Фото автора