На минувшей неделе в Дубне активно обсуждались грядущие преобразования: благоустройство правого берега Волги на многокилометровом отрезке от шлюза №1 Канала имени Москвы до Ратминской стрелки. Основные векторы развития этой территории представили сотрудники Агентства стратегического развития «ЦЕНТР». На двух экспертных круглых столах 10 декабря с ними ознакомились представители администрации городского округа, Совета депутатов, Общественной палаты, предприятий, организаций, городских сообществ. А 13 декабря на проектном семинаре в Доме ученых ОИЯИ о своих предпочтениях проектировщикам рассказали жители Дубны. Мы попросили депутатов городского совета поделиться впечатлениями о прошедших мероприятиях. Сергей Соколов: - Я участвовал в нескольких обсуждениях и хочу отметить, что с каждым разом проектировщики все лучше владеют материалом, достаточно глубоко погружаются в тему и более уверенно ориентируются в наших реалиях. Конечно, возникает много вопросов. В частности, я спросил о двух зонах, которые не позволяют сделать сквозную набережную: это участок водозабора и территория СНТ «Мичуринец», где примерно 600 метров береговой линии закрыто для доступа. У агентства «ЦЕНТР» пока нет готового решения. А глава городского округа Максим Данилов уточнил, что сносить ничего пока не планируется. Но если делать набережную не сквозной, то даже при отдельных элементах благоустройства добираться до улицы Ратмино придется все так же в объезд. Отдельно обсуждался на экспертном совете проект Менделеевской набережной и прилегающего парка. Звучали разные пожелания: расчистить, наконец, дикие заросли, разместить элементы таблицы Менделеева, учесть интернациональные традиции Дубны, не перегружать территорию детскими площадками и не превращать в игровую зону… Как сумеют проектировщики увязать все в единую концепцию при ощутимом дефиците времени - трудно сказать. Но они заявили о готовности держать постоянный контакт не только с руководством городского округа - администрацией и депутатами, но и с жителями. Это настраивает на позитивный лад! Ярослав Викулин: - Благоустройство набережной - действительно важная и чувствительная тема для городского сообщества. Поэтому приятно было видеть на проектном семинаре в Доме ученых большое количество неравнодушных горожан. По многим направлениям у собравшихся были одинаковые пожелания: это и сохранение исторического облика Менделеевской набережной, и минимальное вмешательство в ландшафтную территорию Ратмино... Дубненцы хотят видеть набережную Волги зеленой, комфортной, интересной для всех возрастных категорий, но без излишней вычурности и с сохранением духа нашего города. Есть загвоздки с построением маршрутов через СНТ «Мичуринец», участок водозабора, объекты Волжского района гидросооружений (ВРГС) - филиала ФГБУ «Канал им. Москвы». По этим участкам рассматривались различные варианты обходных путей. Кроме того, жители предложили администрации городского округа провести переговоры с ВРГС о возможности прокладки пешеходных и велосипедных дорожек. Для проектировщиков обозначены проблемы, связанные с берегоукреплением, рекомендовано тщательно изучить гидрологию (как известно, происходит постепенный подмыв и изменение береговой линии из-за течения реки Волги). Времени на разработку общей концепции Большой набережной и, что сейчас более актуально, проекта первой очереди благоустройства - набережной им. Менделеева и прилегающего парка - крайне мало... Но надеюсь, что предложения жителей будут приняты во внимание. А дубненцам хочу пожелать так же проявлять гражданскую активность на всех этапах благоустройства и держать руку на пульсе. Андрей Тамонов: - Конструктивные диалоги с лидерами общественного мнения показали, что перспективы благоустройства набережной действительно волнуют горожан. И у многих жителей свое понимание, своя точка зрения на то, каким должен быть берег Волги в наукограде. Отрадно, что проектировщики прислушиваются к тому, что говорят дубненцы. Презентацию концепции я видел на всех трех мероприятиях, и, на мой взгляд, она претерпела существенные изменения буквально за пару дней, прошедших между экспертными круглыми столами и проектным семинаром. Учтены наиболее веские замечания, прозвучавшие на предыдущих встречах. В ходе обсуждения идеи реконструкции Менделеевской набережной на июньском заседании Общественного совета Объединенного института ядерных исследований были сформулированы предложения от институтской общественности из 26 пунктов. И в первой версии презентации нашли отражение наши рекомендации по сохранению яблоневой аллеи, развитию научно-популярной деятельности для детей и т.д. Но следует понимать, что учесть все пожелания в принципе невозможно, поскольку зачастую они взаимоисключающие. Классический пример: бабушки просят установить лавочки перед подъездами, а жильцы первого этажа возражают, потому что не хотят шумных компаний под окнами. Аналогичная ситуация и по набережной. Одни ждут спортивную площадку, другие – парк, третьи – кафе. У проектировщиков непростая задача: проанализировать и обобщить все пожелания. Их посыл на разделение прибрежной территории путем зонирования с тематическим уклоном - зона тихого отдыха, спортивная, танцевальная, культурно-развлекательная - мне импонирует, поскольку позволяет найти местечко для каждой группы интересантов. Конечно, пласт работы огромный, нюансов много. Считаю, что обсуждения во всех форматах надо проводить более детально, тесно сотрудничать, чтобы не возникало недопонимания и неприятных сюрпризов (а подобный негативный опыт в Дубне, увы, имеется). Консультационное взаимодействие с органами местного самоуправления необходимо, в том числе и для оценки степени реализуемости тех или иных мероприятий. У архитекторов, дизайнеров могут появиться прекрасные идеи, которые просто невозможно воплотить в рамках имеющегося бюджета, действующего законодательства, наших традиций и т.п. Мы с коллегами-депутатами призываем проектировщиков проявить максимум такта и уважения к мнению дубненцев для сохранения нашего наследия, той Дубны, которой все мы очень дорожим. Евгений Углов: - Обсуждение проекта благоустройства с жителями - главный лейтмотив, который звучит и на местном, и на федеральном уровне. Это обязательное условие для компании-проектировщика, оно предусмотрено Минстроем России и обозначено в дорожной карте, утвержденной администрацией городского округа. Сейчас обсуждается концепция всей прибрежной территории на правом берегу Волги, а первым этапом станет благоустройство Менделеевской набережной и прилегающего парка уже в следующем году. Совет депутатов утвердил выделение 20 млн рублей из городской казны на разработку проекта. Субсидия в размере 100 млн рублей, обещанная Дубне за победу в федеральном конкурсе, - хорошее подспорье для развития наукограда, но и большие риски. В конкурсной заявке прописано с точностью до рубля, какие средства и из каких источников будут привлекаться и на что тратиться. Помимо поддержки областного правительства, предусмотрено финансовое участие городских предприятий, организаций и бизнес-сообщества. Поясню, что по конкурсным условиям проектирование будет осуществляться не на 100 млн рублей, а на полмиллиарда, притом что в следующем году мы должны выполнить работы по благоустройству Менделеевской набережной площадью примерно 1,5 га на сумму 264 млн рублей. Согласно Постановлению Правительства РФ от 7.03.2018, проект должен быть реализован до конца 2019 года в полном объеме. И есть опасения, что в случае невыполнения этого условия субсидия может быть отозвана, а понесенные затраты придется компенсировать за счет местного бюджета, и без того дефицитного. В техническом задании, куда депутатами внесены существенные корректировки и дополнения, мы предусмотрели условие разработки трех концепций на выбор. Должен быть составлен план-график по срокам выполнения работ и этапам финансирования и целый пакет сопровождающих документов. И мы обращаем внимание сотрудников администрации городского округа на необходимость оперативно направлять всю текущую документацию в Совет депутатов, а также своевременно информировать население. Сроки очень сжатые: в январе запланировано обсуждение уже не концепции, а проекта благоустройства Менделеевской набережной, в феврале - экспертиза, в марте - сдача готового проекта и объявление нового конкурса по определению исполнителя работ. Безусловно, при реализации подобных широкомасштабных проектов существует масса подводных камней, но общими усилиями мы постараемся их преодолеть. На это нацелена и деятельность двух рабочих комиссий: под руководством главы города Максима Данилова и председателя Совета депутатов Сергея Куликова. Что касается наметившегося диалога между властными структурами и населением, то, по моему мнению, он способствует становлению гражданского общества, позволяет контролировать ситуацию на всех уровнях и направлять процесс в правильное русло. Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА Фото Дмитрия ПРОЦЕНКО Егора СТУПИНА