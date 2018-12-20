В актовом зале Отдела министерства внутренних дел России по г.о. Дубна состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами.

Перед началом церемонии со знаменательным событием собравшихся поздравил начальник Отдела по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна - подполковник полиции Денис Александрович Гомонов.

В торжественной обстановке 5 иностранных граждан поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, уважать её культуру, историю и традиции.

С поздравительными словами к присягнувшим обратились начальник полиции ОМВД России по г.о. Дубна - полковник полиции Владимир Валентинович Марзеев, а также председатель и член Общественного совета при ОМВД Павел Павлович Максимов и Елена Аркадьевна Лазарева.

В завершение мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации. Сотрудники полиции поздравили собравшихся и пожелали участникам церемонии быть достойными гражданами нашей страны, с честью нести звание гражданина Российской Федерации.

И.Л. Михайлова, специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна