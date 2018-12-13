Раздельный сбор мусора в Подмосковье – одна из составляющих нового экологического стандарта региона. С 1 января 2019 года ответственность за соблюдение новых экологических принципов работы с отходами будет возложена на региональных операторов.

В рамках реализуемой в масштабах страны реформы Московская область поделена на семь кластеров. На основании федерального закона об отходах производства и потребления на территории нашего муниципального образования по результатам открытого конкурса региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами выбрана компания «Сергиево-Посадский региональный оператор» (ООО «Сергиево-Посадский РО»).

7 декабря в Администрации г.о. Дубна состоялось заседание штаба по вопросу заключения договоров с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов в присутствии генерального директора ООО «Сергиево-Посадский РО» Н.В.Нечаева, представителя «РТ-Инвест» А.Ю.Елезаренко, руководителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости и гаражно-строительных кооперативов, а также представителей Администрации г.о.Дубна.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 г. № 690/34 утвержден тариф на услуги по обращению с ТКО в Сергиево-Посадской зоне регионального оператора. На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 он составит 866,10 рублей за куб. м.

Главный вопрос, который интересовал собравшихся – это возможность проведения оплаты региональному оператору именно за фактически вывезенный объем ТКО, а не по утвержденным нормативам (8,23 за 1 кв.м жилой площади в многоквартирных домах и 0,76 за кубометр для 1 члена кооператива в СНТ), так как, по их мнению, фактически объем ТКО, подлежащих вывозу, будет значительно меньше нормативного.

Представители регионального оператора внесли предложение на 2019 год оставить оплату по нормативам, чтобы по истечении года провести анализ фактического объема сбора ТКО и вернуться к этому вопросу.

Одновременно представители регионального оператора обещали рассмотреть возможность оплаты вывоза ТКО по факту для жителей многоквартирных домов с мусоропроводами. Этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке на этапе заключения договоров.

На сегодняшний день из 45 УК и ТСЖ 27 уже подписали договора на вывоз твердых коммунальных отходов.

Пресс-служба

Администрации г.о.Дубна