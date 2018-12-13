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Проект благоустройства набережной Печать
13.12.2018 00:00

Администрация городского округа Дубна приступает к разработке концепции Большой набережной - проекта благоустройства набережной им. Менделеева и прилегающего парка.

Концепция благоустройства набережной им. Менделеева и прилегающего парка стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который провел Минстрой России. По итогам конкурса на реализацию проекта Правительством РФ было выделено 100 млн рублей.

Перед началом создания нового образа правобережной набережной Администрация намерена собрать мнения и предложения от населения и гостей города, а также учесть замечания профессионального сообщества.

Для того, чтобы диалог был максимально полезным, горожане и гости города приглашаются на рабочую встречу в формате «воркшоп», в ходе которой представители Администрации и проектировщики будут взаимодействовать с каждым заинтересованным участником и обсуждать предложения. Если у вас есть идеи и пожелания, касающиеся будущего облика Большой набережной, просим заранее их сформулировать, чтобы обсудить в ходе мероприятия.

Встреча состоится 13 декабря с 17:30 в Доме ученых ОИЯИ по адресу: ул. Жолио Кюри, д. 6.

Основная задача предстоящей встречи - сформировать образ набережной таким, каким его видят жители нашего города, узнать мнения и предложения максимально широкого круга горожан, выслушать конструктивные идеи, которые в дальнейшем могут быть реализованы.

Организатор встречи - Администрация городского округа Дубна.

Модератор - представитель подрядчика Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР».
  		 
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