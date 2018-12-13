Восьмого декабря Дом культуры «Мир» ОИЯИ принял в своих стенах Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии в Российской Федерации Василе Соаре, возглавившего румынскую делегацию. В этот день состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию современного румынского государства. Гостем вечера стал поистине уникальный коллектив - фольклорный ансамбль «Цара Вранчей» из города Фокшань. Напомним, что в 1918 году, по итогам Первой мировой войны, после распада Австро-Венгерской и Российской империй, в Румынское королевство вошла Трансильвания, а еще раньше - Бессарабия и Северная Буковина. Страну стали называть «Великой Румынией», она претендовала на роль регионального лидера. Объединение 1918-го считается важнейшим событием в румынской истории: день 1 декабря в 1990 году утвержден парламентом в качестве национального праздника. В своем приветственном слове на открытии мероприятия в ДК «Мир» ОИЯИ господин Посол Румынии в РФ Василе Соаре рассказал о значении первого декабря для всех румын и поблагодарил гостей, что «…откликнулись на приглашение Посольства отпраздновать 100-летие Великого объединения Румынии. 1 декабря 1918 года состоялось Великое национальное собрание в городе г. Алба Юлия, которое представляло собой волю всей румынской нации – построить свое национальное государство! Это было историческое стремление всей румынской нации, достигнутое в результате энтузиазма, который исходил из глубины национального самосознания. В последнее столетие политическая элита Румынии продолжила усилия для смягчения и устранения конфликтных тенденций, существовавших тогда в Европе. По этой причине Румыния присоединилась к усилиям других европейских государств по созданию климата безопасности и добрососедства в международных делах. Терпимость и уважение были координатами румынской внешней политики, продвигаемой на протяжении последнего столетия. Нынешняя Румыния является зрелым государством, которая твердо поддерживает свою приверженность принципам международного права взаимного уважения и взаимопонимания между соседями…» Для участия в культурном мероприятии, посвященном Национальному дню Румынии, был приглашен румынский народный ансамбль «Цара Вранчей». Коллектив представил гостям народные музыку и танцы, характеризующие разные фольклорные районы Румынии, их обычаи и традиции. В своем обращении к собравшимся зрителям господин Посол Румынии в РФ Василе Соаре подчеркнул: «Я не первый раз приезжаю в Дубну, и сообщество, которое создалось вокруг Объединенного института ядерных исследований, меня всегда встречает с великой душой. Я не мог не подарить вам такой блистательный, исключительный, незабываемый концерт. Дубна для меня стоит на первом месте. В ней столько талантов и научной энергии, подобно которой почти нигде нет, возможно, только в Румынии». Буквально за несколько минут до начала торжественного мероприятия мы записали эксклюзивное интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Румынии в Российской Федерации Василе Соаре. - Уважаемый господин Посол! Нынешний год для Румынии - особенный: страна отметила 100-летие Великого объединения. Примите наши поздравления! Какова историческая важность данного события для Румынии? - Я бы сказал, что это час пик Румынии и румын. 1 декабря 1918 года в городе Алба Юлия, в самом центре Румынии, было большое народное собрание румынской нации из всех провинций, которые желали объединиться и иметь свое национальное государство. С того времени мы называли это событие Великим объединением. В истории у нас были прецеденты, много веков тому назад были попытки наших государей объединить румын всех провинций, но тогда это не удалось. Наш народ всегда был окружен большими империями. Если начать со времен наших предков - даков - был такой король Буребиста, это еще до нашей эры, который совершил первое объединение этого народа. Прошли сотни лет, на нас нападали римляне в начале нашей эры, это долгая история…. Первая попытка объединить румын, проживающих в провинциях, разделенных, как я вам уже рассказывал, Карпатскими горами, была в 1600 году. Был такой государь Михай Храбрый (Михай Храбрый - господарь Валахии (1593 - 1601), представитель династии Басарабов, на короткое время объединивший под своей властью все три дунайских княжества. - Прим. авт.). Потом была вторая попытка в 1859 году, когда на карте появилась Румыния. Тогда две из трех провинций, мы их назвали принципатами, это была Молдавия и бывшая Валахия в Средневековье, объединились. Этот процесс совершился на фоне европейской революции 1848 года. Вообще это историческая мечта румын быть вместе. Наша страна маленькая, по сравнению с Османской и Австро-Венгерской империями, мы никогда не были империей и цели никогда такой не было, но, будучи в составе других государств, всегда было большой мечтой быть вместе - объединиться. Поэтому сейчас это пик. Стремление всегда быть вместе. Румыны из провинций, которые находились веками в других империях, пришли объединиться с уже созданным в 1859 году Королевством Румынии. И таким образом 1 декабря 1918 года и стало для нас национальным днем. Создалось современное государство Румынии. И еще я хотел бы добавить одно - это не было решением правительства или какой-либо политической партии, это был голос народа из разных уголков. - То есть народ объединился в своем желании объединиться! Да, было собрание, есть фотографии и документы, которые показывают это. Они пошли все вместе на быках, с флагами - 100 тысяч делегатов. Это эмоциональное, чисто румынское явление, и тогда, наконец, произошло объединение. И сегодня мы празднуем его столетие! - Господин Посол, Румыния является одним из важных государств-членов ОИЯИ по доле участия в деятельности ОИЯИ и совместных исследованиях, а также научно-технических связей. Румыния всегда признавала значение ОИЯИ для развития своих национальных центров. На ваш взгляд, насколько велик потенциал научного сотрудничества между нашими странами? - Вы знаете, Румыния - это один из центров создателей этого научного центра - ОИЯИ, с марта 1956 года. Основу его создания положили Румыния наряду с другими партнерами. За столько лет до сегодняшнего дня обосновалось много направлений исследований именно в фундаментальной науке, и уже стало традицией, что ученые наших стран взаимодействуют в двустороннем сотрудничестве. - К тому же, мне известно, что Румыния является гостеприимной хозяйкой традиционных школ и международных конференций, в которых участвуют ученые из ОИЯИ. Традиционной формой вовлечения ОИЯИ в формирование молодых румынских ученых является их участие в образовательных программах Института. Румынская молодежь очень заинтересована в важном виде нового сотрудничества, который сформировался в рамках летней студенческой программы ОИЯИ. - Конечно, сегодня в ОИЯИ есть постоянная команда румынский ученых, постоянно проживающих в Дубне со своими семьями, и все ради этой идеи - чтобы продвигать дух научной и исследовательской деятельности. Потенциал огромнейший. Я бы сказал еще одно - есть подобный центр в Румынии, в окрестностях Бухареста - Магурели - тоже по ядерной физике, где сегодня строится, как говорят, самый мощный лазер в мире. Проект называется ELI («Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)». - Прим. авт.). Это новый проект, похож на профиль Института в Дубне, ближе к нашему проекту у вас есть проект NICA. В 20-х числах ноября этого года в Бухаресте состоялась вторая годовая встреча полномочных представителей, и как результат совещания - подписание соглашения, которое касается развития сотрудничества между двумя новыми проектами. На основе двух институтов, каждый из которых продвигает один проект, достигнуто соглашение, чтобы между нашим новейшим проектом и проектом NICA было взаимодействие. Наука не имеет границ. Она годами развивается. Результат этот не на завтра. Главное - положить основу. Задача заключается в нахождении ниши для взаимодействия и нахождения общих интересов. Я вижу в этом большой плюс для развития сотрудничества. Сейчас мы живем в рыночной экономике, не так легко поддерживать и продвигать исследования, это все делается годами. Нужно сначала много вложить, чтобы потом увидеть результат. Если мы не будем поддерживать ученых, годами вкладывающих в науку всю свою жизнь, то и результатов не будет. Поэтому я рад, что ученые здесь работают. Есть у нас академик Николае Виктор Замфир, который был 11 лет Полномочным представителем правительства Румынии в ОИЯИ. Это величайшая личность, именно он нашел нишу для продолжения нашего сотрудничества. Вы знаете, в Румынии есть больше институтов, чем в других странах, по сотрудничеству с Дубной - более 30 институтов. Каждый из этих научных центров имеет своего рода виды и формы сотрудничества с ОИЯИ. Это говорит о многом. И все это ради науки и дальнейших исследований. Я уважаю ученых! Мы, дипломаты, их понимаем, так как строим свою карьеру сложной работой, но когда я вижу, как ученые в лабораториях с утра до ночи работают, понимаю, насколько это величайшее дело! - Господин Посол, сегодня, в день вашего визита в наукоград Дубна, в мероприятиях в честь 100-летия Великого объединения Румынии, выступает фольклорный ансамбль «Цара Вранчей». Какую роль вы отводите поощрению культурных отношений между нашими странами? - Все мы люди, и мы не можем все время работать и обходиться без культуры. Мы должны подарить себе и те моменты, которые трогают душу. Эти мгновения дарят нам культура, музыка и искусство. Вот я придумал в этом году, учитывая, что у нас такой великий праздник - 100-летие нашего современного государства, отмечать его не только в Москве. Я и ранее привозил коллективы, и в Дубну тоже, так как здесь годами живут и работают наши соотечественники и вокруг них много друзей из других стран. Всем дубненцам я хотел подарить уникальный концерт. Это ансамбль из моего родного города Фокшань, где я родился. Этот коллектив мне очень дорог, это народная музыка, отражение аутентичного лица румынского народа. Вы увидите, настолько у нас колоритные, зажигательные танцы и мелодии. Вы увидите разнообразие в единстве! На первый взгляд, разнообразие, но на самом деле вы поймете, что это едино! Это очень интересно. Будут представлены многие фольклорные области и регионы Румынии со своей спецификой, костюмами, колоритом, уникальными танцевальными движениями. Румыны удивительный народ. Они сохраняют свое достояние сотнями веков до сих пор, как нигде в Европе. Многое у нас сохранено, как и 500 лет назад. Мы должны все сохранять свои гены. Звучит как хвала или преувеличение, но нет - вы сами в этом убедитесь. Я человек скромный, но действительно это удивительное достояние, что румынский народ сегодня сохранил в себе. Вы, кстати, знаете, что как православный народ, крещенные от апостола Андрея Первозванного, у нас вера и культура православного типа как была, так и есть. Мы славимся тем, что у нас сегодня 15 тысяч монастырей, церквей, соборов. Веками тому назад они строились и строятся до сих пор. В Румынии 9-10 тысяч монахов. Это тоже говорит о многом. Никогда не умрет вера, культура и духовная составляющая нашего народа! Генетически наша нация имеет сильный фундамент. К примеру, в Карпатах сегодня можно увидеть, что румыны косят, как 500 лет назад, а дома у них - спутниковое телевидение. То есть при существующей модернизации и глобализации сохранены традиции. Я вас приглашаю приехать и увидеть Румынию, вы должны ее увидеть! Для того, чтобы вы имели представление о моей стране, я подготовил несколько фильмов, которые будут демонстрироваться во время концерта. Перед вами предстанет Румыния такой, какая она есть - с ее природными красотами, культурой, дворцами и церквями и, конечно, хорошими блюдами национальной кухни! А.В. ТАМОНОВ, руководитель УСИ ОИЯИ: - Сегодня Обьединенный институт вместе со всей Дубной отмечает замечательный праздник - 100-летие со дня основания в современном виде Румынии. Ни для кого не секрет, что Румыния - одна из стран-участниц ОИЯИ, активно участвующая в деятельности Института. У нас работает огромное количество румынских сотрудников, налажено очень тесное сотрудничество как в научной сфере, так и в культурной. Напомню, что за несколько последних лет у нас в Дубне проходили и кинофестиваль румынского кино, и концерт румынской рок-группы, в Доме ученых ОИЯИ выступал румынский оркестр, поэтому сегодняшнее событие, с одной стороны, уникальное, потому что это большой праздник, а, с другой стороны, это продолжение нашего культурного сотрудничества. Мы очень рады, что между нашими странами многогранное взаимодействие, и благодарим наших румынских друзей за такой подарок. И всегда будем ждать в дальнейшем на нашей сцене выступление лучших румынских коллективов - танцевальных, певческих и любых других, а также сотрудничества в спорте, науке, образовании и других областях гуманитарной сферы. *** Очень важно, что одной из целей в деятельности Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии в Российской Федерации Василе Соаре является стимулирование и поощрение культурных отношений, в том числе с целью улучшения способа восприятия Румынии в России: «В культурной сфере или в сфере образования существует очень большой потенциал, и одна из моих целей - как раз придание импульса сотрудничеству в плане культуры и образования. Я уделяю особое внимание проведению большего числа культурных действий и мероприятий, исходя из идеи, что необходимо улучшить существующее на уровне сегодняшнего российского общества восприятие Румынии, румынской культуры, румынского народа. Значит, я буду действовать с тем, чтобы о Румынии знали больше в России, начиная с каждого россиянина», - подчеркнул в одном из своих выступление г-н Василе Соаре. Мероприятие, состоявшееся в Доме культуры «Мир» Объединенного института ядерных исследований, стало одним из таковых, нацеленных на укрепление российско-румынской культурной дипломатии и культурных дружеских связей между нашими странами. Беседовала Элеонора ЯМАЛЕЕВА Фото Светланы СЕРЕДИНОЙ Наша справка Е.П. Василе СОАРЕ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Российской Федерации. Место рождения: Вултуру, уезд Вранча, Румыния. Образование: - 1985 - 1989 - Лицей «Михай Витязул», г. Алба Юлия, Румыния; - 1990 - 1995 - Монгольский государственный университет в Улан-Баторе/ Институт монгольских исследований, стипендиат МИДа Румынии; - 1995 - 1998 - Академия наук Монголии - Институт языка и литературы, монгольская филология; аспирант, стипендиат МИДа Румынии; - 2004 - 2007 - Румынский Дипломатический Институт (МИД Румынии) - курс повышения квалификации ; - 2010 - докторант Университета им. «Бабеш-Бойяй», факультет истории и философии - г. Клуж-Напока, Румыния. Профессиональная деятельность - 1999 - начал дипломатическую деятельность в МИДе Румынии в Управлении Восточной Европы и Российской Федерации. Куратор по вопросам отношений Румынии с Российской Федерацией, Украиной, Белоруссией, странами Кавказского региона и Центральной Азии; - август 1999 - май 2001 - заместитель директора Восточного Управления МИДа Румынии (страны СНГ); - май – декабрь 2001 – директор Восточного Управления МИДа Румынии; - январь 2002 - январь 2008 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Республике Казахстан, с 2003 г. аккредитован также в Кыргызской Республике и в Республике Таджикистан; - январь 2008 - октябрь 2011, 2013 - директор Управления Расширенной Европы и Управления Восточной Европы и Центральной Азии (страны СНГ); - с 16 января 2014 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посoл Румынии в Российской Федерации. Дипломатический ранг: полномочный министр Награды - Орден «Сервичиул Крединчос» (Верная Служба) в звании Кавалера, награжден Президентом Румынии, декабрь 2001 г.; - Орден «Заслуженный дипломат», награжден Президентом Румынии, 2007 г.; - Номинация в списке «Посол Румынии 2002-го года», январь 2003 г.; - Диплом МИДа Румынии «За самую активную деятельность в области экономической дипломатии Румынии в 2003 году», будучи послом Румынии в Казахстане; - Диплом и награда Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «За дипломатическую деятельность в качестве Посла Румынии в Казахстане», (январь 2008 г.).