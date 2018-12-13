12 декабря исполняется 25 лет, как всенародным голосованием была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации. Конституция Российской Федерации - основной закон нашего государства, особый нормативный правовой акт, который имеет высшую юридическую силу, закрепляет основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также конституционные поправки и пересмотр Конституции. В 1990 - 1991 годы происходил распад СССР. Все республики, в том числе РСФСР, приняли Декларации о своём государственном суверенитете. Съезд народных депутатов республики принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. В ней впервые была поставлена задача разработки новой Конституции РСФСР на основе провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения ветвей власти. 16 июня 1990 года образована Конституционная комиссия I Съезда народных депутатов РСФСР, которая начала эту работу. Председателем комиссии назначен Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин, заместителем - первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов, секретарём - народный депутат РСФСР О. Г. Румянцев. Сначала в состав комиссии вошли 102 депутата, но к ноябрю 1992 года её численность сократилась до 98 человек, в частности, из-за того, что три члена Конституционной комиссии были избраны в состав Конституционного Суда РФ. Однако сложная расстановка политических сил в составе народных депутатов приводила к значительной затяжке принятия новой Конституции. В основном процесс шёл по пути внесения многочисленных изменений в действующую Конституцию РСФСР, которая приобретала в связи с этим противоречивый характер: одни её нормы противоречили другим. Эта несогласованность вызывала ожесточённое противостояние и противоборство законодательной и исполнительной ветвей власти. 21 сентября 1993 года Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин издал Указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», согласно которому Съезд народных депутатов и Верховный Совет России должны были прекратить свою деятельность, а также к 12 декабря должна быnm разработана новая конституция. Через несколько часов Конституционный Суд Российской Федерации вынес Заключение Конституционного Суда РФ от 21.09.1993 № З-2 «О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина, связанных с его Указом от 21.09.1993 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», в котором отрешил Б.Н.Ельцина с поста Президента РФ, однако отрешение не признавалось Президентом и его окружением. Высшей точкой этого конфликта стали события в октябре 1993 года, разрешившиеся в ходе вооруженного столкновения властей роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Налицо был не только политический, но и конституционный кризис. В этих условиях принятие новой Конституции должно было явиться базой, способствующей установлению стабильности в обществе. Проектов новой Конституции было подготовлено много. Основными были два - Проект Конституционной комиссии и Проект Конституционного совещания, созванного по решению Президента РФ Б.Н.Ельцина. В итоге проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Российской Федерации, депутатов, их различных фракций, специалистов, рабочих групп. После значительной доработки этот проект Конституции был вынесен президентом на всенародное голосование. По мнению Виктора Шейниса, одного из авторов Конституции России, главного научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН, «президентский проект» Конституции создавался под эгидой трёх человек - Сергея Сергеевича Алексеева, Анатолия Александровича Собчака и Сергея Михайловича Шахрая, они были лидерами процесса, но всего в Конституционном совещании участвовало более 800 участников, работали разные юристы. Сергей Шахрай выделяет двух основных авторов Конституции - себя и Сергея Алексеева. В результате совместной работы был выработан новый единый проект Конституции России, который в дальнейшем был вынесен президентом России на всенародное голосование (фактически - на референдум) и стал действующей Конституцией Российской Федерации по итогам голосования, прошедшего 12 декабря 1993 года. 15 октября 1993 года Президент РФ Б.Н.Ельцин подписал Указ о всенародном голосовании по проекту Конституции России и утвердил «Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года». Согласно Положению, Конституция считалась одобренной, если за её принятие проголосовало большинство избирателей, принявших участие в голосовании, при том условии, что участие в голосовании приняло более половины числа зарегистрированных избирателей. Термин «всенародное голосование» (а не «референдум») был использован для того, чтобы обойти положение действовавшего Закона о референдуме РСФСР, согласно статье 9 которого референдум мог быть назначен лишь Съездом народных депутатов или Верховным Советом РФ, но в статье 1 данного закона оба эти термина являются равнозначными. Голосование состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие Конституции проголосовало 58,43 %, против - 41,57 %. Новая конституция была принята и вступила в действие со дня её опубликования в «Российской газете» - 25 декабря 1993 года. Ныне действующая Конституция - пятая в истории России, но первая принятая всенародным голосованием. Первая из девяти глав - глава об основах конституционного строя. Высшей ценностью признается человек, его права и свободы, их незыблемость и неотчуждаемость. Глава 2 Конституции Российской Федерации закрепляет права и свободы человека и гражданина: право на жизнь, на свободу, на личную неприкосновенность, право на социальное обеспечение и образование, право на труд, свободу мирных собраний и ассоциаций, равенство перед законом и судом, презумпцию невиновности, запрет пыток и жесткого обращения, право на неприкосновенность частной жизни, свобода передвижения и т.д. Приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации является защита прав и свобод человека и гражданина. В этих целях действующее законодательство предоставляет прокурорам широкие полномочия по защите и восстановлению нарушенных прав граждан. Среди этих возможностей, безусловно, есть и право на обращение в судебные инстанции, а также участие в рассмотрении судами дел различных категорий. По информации прокуратуры г.о. Дубна