29 ноября состоялось торжественное открытие автомобильного и пешеходного движения на мостовом переходе через Волгу.

Старт церемонии открытия дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, депутат Государственной Думы И.К. Роднина, глава Дубны М.Н. Данилов, генеральный директор ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Трусов, директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев и другие почетные гости. От коллектива мостостроителей жителей наукограда приветствовали генеральный директор ПАО «МОСТОТРЕСТ» Владимир Власов, директор ДТФ «Мостоотряд-90» Андрей Афанасьев и руководитель проекта Александр Крымский.

«Мост уникальный и по протяженности, и по пролету, - подчеркнул И.О. Щеголев. - Очень важно, что такие новые объекты повышают связанность территории. Специалисты в короткие сроки выполняют работы высочайшего качества. Этого моста город ждал несколько десятков лет. Благодаря поддержке президента страны и активной позиции губернатора Подмосковья мы празднуем это событие раньше срока».

- Мечты сбываются, - этими словами начал свое обращение к жителям Дубны губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев. - Хочу поблагодарить строителей, которые не просто построили мост, а построили его раньше срока. Наших академиков, научное сообщество и всех жителей, которые все эти годы знали, что мост будет, и верили, что это событие состоится. Самый главный человек, который поддержал этот проект – президент страны. Он по-особому относится к наукоградам, к территориям, где создаются инновационные предприятия. Со строительством моста можно говорить о новом качестве жизни, новых рабочих местах. В Дубне расположен не только уникальный Институт ядерных исследований, сосредоточено научное сообщество, здесь создана особая экономическая зона. У нас огромное количество заявок новых резидентов на работу в Особой экономической зоне «Дубна», и, конечно, мост позволяет соединить город, вдохнуть в него новую жизнь.

- Мост достался непросто – почти пятьдесят лет мы мечтали о нем, и сегодня эта мечта исполнилась, - отметил почетный гражданин Московской области, генеральный директор ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка В.Н. Трусов. - Огромное спасибо президенту, правительству, губернатору, что в такие непростые экономические времена нашли возможность построить мост. Построили его очень высокими темпами - строители показали, как мы умеем работать, умеем строить. Планка нашей Дубны будет подниматься еще выше, и мы будем заниматься не только наукой, конструкторскими разработками, но и поднимать жизненный уровень наших горожан.

Мост, которого ждали в Дубне несколько десятков лет, способен пропускать более двадцати тысяч машин в сутки. Транспортная проблема, много лет существовавшая в наукограде, решена.

Анна Сухая

Фото Игоря Лапенко