С возрастом у пожилых людей резко возрастает потребность не только в уходе и медицинской помощи, но и в психологической поддержке и социальной защите. Людям преклонного возраста не всегда хватает энергии и мотивации для активного включения в социальную жизнь. Процесс реабилитации протекает медленно, зависит от их физического и эмоционального состояния и требует настойчивости.

Для граждан пожилого возраста и инвалидов в Дубненском центре «Родник» открыто социально-реабилитационное отделение. Специалисты этого отделения осуществляют деятельность по направлениям: танцетерапия, трудотерапия, гарденотерапия, лечебная физическая культура, оздоровительные мероприятия, обучение компьютерной грамотности, медицинский массаж, досуговая деятельность и психологическая поддержка. Все занятия построены с учетом индивидуальных особенностей получателей социальных услуг, численностью от 5-6 человек. Занятия по трудотерапии проходят в уютной и теплой атмосфере за чашечкой чая.

Для реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями старше 18 лет разработана программа «Адаптация и социализация молодых людей с ограниченными возможностями в современных условиях жизни», рассчитанная на три года. Благодаря индивидуальному подходу и профессионализму специалистов отделения достигнуты высокие результаты социальной реабилитации. С помощью психологических тренингов молодые люди научились общаться друг с другом, говорить о своих проблемах и получать ответы на возникающие вопросы.

Снять тактильный барьер, научиться работать в паре и в группе помогли уроки танцев под руководством молодого балетмейстера. На протяжении трех лет танцевальный ансамбль «Дубравушка» выступал на парафестах в 2016 и 2017 годах в Москве, принимал участие в фестивалях «Добрый мир» в Дубне. Занятия по адаптивной физкультуре под руководством инструктора ЛФК помогли улучшить общее самочувствие получателей услуг, регулировать массу тела, улучшить координацию движений.

Занятия по трудотерапии и домоводству помогают освоить необходимые в повседневной жизни навыки. Наши подопечные учатся - умению шить, штопать, пришивать пуговицы, готовить завтрак, заваривать чай и сервировать стол. Во время трудотерапии молодые люди освоили техники: квиллинг, декупаж, оригами, вязание крючком. В теплое время года молодые люди занимаются гарденотерапией. С огромным удовольствием высаживают семена овощных культур и бережно ухаживают за посевами. Вот уже два года летом собирают урожай огурцов, помидоров и перцев. На занятиях по домоводству готовят салаты и с удовольствием употребляют в пищу овощи, которые вырастили своими руками.

На занятиях компьютерной грамотности молодые люди освоили программы: Word, Pawer Point, составление коллажей и научились общаться друг с другом в соцсетях. Благодаря досуговой деятельности они узнали много нового о родном городе, побывали в музеях Московской области, стали активными зрителями Кимрского драматического театра и даже представили свои способности актерского мастерства, выступая на праздниках перед близкими и гостями центра.

Все получатели услуг социально-реабилитационного отделения стали одной большой семьей.

Лада Хлопотова, заведующая социально-реабилитационным отделением ДЦСО «Родник»