Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе для граждан категории «инвалиды», «предпенсионный возраст», организованная Дубненским центром занятости населения, состоялась 22 ноября в читальном зале муниципальной городской библиотеки семейного чтения.

В ярмарке вакансий приняли участие 11 организаций: ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна», ФКУ «Войсковая часть 3559», ФКУ «Войсковая часть 46179», Дубненский отдел вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», ФГБУ «Канал имени Москвы» (филиал), Волжский район гидротехнических сооружений», ООО «Косметический центр «Лика», ОАО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П.Федорова», ООО «Учебный центр «ПРОФИ», ООО «Фабрика картонной упаковки «Конди-Центр», ООО «Полипак», ООО «Частное охранное предприятие «Альянс».

После торжественного открытия ярмарки вакансий специалистами центра занятости представители вышеперечисленных организаций провели презентацию своих предприятий и организаций, рассказали об имеющихся вакансиях, о требованиях к соискателям вакантных рабочих мест и об условиях труда.

На ярмарке были представлены 33 вакансии: инженерно-технические вакансии (инженер по метрологии, ведущий энергетик, технолог по термопластическим материалам, системный администратор, специалист по информационным технологиям, мастер производственного обучения, заместитель директора по безопасности), вакансии, требующие квалификации и опыта (фельдшер, оператор автоматической склейки, оператор автоматической высечки, электрогазосварщик, косметолог, преподаватель программы 1С: бухгалтерия, бухгалтер, полицейский, водитель автомобиля), вакансии с обучением (укладчик-упаковщик, контролер контрольно-пропускного пункта, кладовщик, охранник).

Специалисты Дубненского центра занятости населения оказали консультативную помощь гражданам, посетившим ярмарку вакансий, рассказав о способе подачи заявления на оказание государственных услуг по информированию о положении на рынке труда и содействию гражданам в поиске подходящей работы на Портале государственных и муниципальных услуг, проинформировали об условиях постановки на учет и о государственных услугах, которые оказывает городская служба занятости населения, а также предоставили информационный материал в виде газет («Работай рядом с домом», «Всё для Вас»), ежемесячного рекламно-информационного журнала «Справочник соискателя», рекламных проспектов, буклетов и информационных брошюр.

Ярмарку вакансий посетили 53 человека, из них граждан с ограниченными возможностями (инвалидов) - 16 человек, пенсионного возраста - 19 человек. Они прошли первичные собеседования с работодателями о возможностях трудоустройства, обсудили интересующие их вакансии. Предложение пройти второй этап собеседования было сделано представителями восьми работодателей для 19 граждан.

После окончания ярмарки вакансий для представителей организаций был проведен круглый стол, на котором была дана консультация:

- о способе подачи заявления на получение государственной услуги по информированию о положении на рынке труда и содействия в подборе необходимых работников на Портале государственных и муниципальных услуг;

- о трудовых правах, формах, методах переобучения граждан предпенсионного возраста.

И.М. ГОГЕНКО, директор Дубненского ЦЗН