Не так давно мне довелось попасть на лечение в терапевтическое отделение Медсанчасти № 9, руководит которым Игорь Сергеевич Ткачук. Замечу, что попасть на лечение в это отделение стало трудно, так как на его площадях разместились еще и койки закрывшегося неврологического отделения. Лечилась я в этом отделении от аллергии (в наше время это «царица» болезней) у замечательного врача Игоря Сергеевича Ткачука. До этого мне все врачи советовали придерживаться диеты, а что она собой представляет – никто не сказал. Только выдали таблицу с перечнем продуктов, которые можно употреблять в пищу и которые не рекомендуется. Этого врача отличают глубокие знания и искреннее желание помочь больному. Вникнув в мои проблемы, он разработал специально для меня диету: расклад продуктов на каждый день – на все 14 дней лечения. Я все тщательно записывала в свой дневник лечения, а, вернувшись домой, стала придерживаться такого же питания. Теперь мне не надо задумываться над тем, что приготовить на завтрак, обед или ужин, что можно есть, а что – нельзя. Употребляю в пищу только то, что рекомендовал мой врач. Я благодарна Игорю Сергеевичу за то, что он избавил меня от аллергии. Желаю ему творческих успехов в профессии и, конечно, значительно большей площади терапевтического отделения, чтобы как можно больше больных могли получать помощь от хорошего врача. Также хочется отметить, что в терапевтическом отделении идеальная чистота и порядок во всем благодаря сестре-хозяйке Татьяне Викторовне Лисиной. Она немногословная. Окинет все отделение своим зорким оком, и каждый знает, что надо делать, без нотаций и окриков. В палатах – идеальная чистота, удобные кровати, новые матрацы, белоснежное пастельное белье. Спасибо всему медперсоналу терапевтического отделения. Было приятно лечиться в таких прекрасных условиях, как в санатории, с разнообразной пищей – фрукты и овощи еженедельно. Честь и хвала заведующему терапевтическим отделением Игорю Сергеевичу Ткачуку за то, что он создал работоспособный коллектив профессионалов. Ксения Демидовна ГОРБУНОВА