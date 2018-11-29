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29.11.2018 00:00

26 ноября на очередном личном приеме в Дубне жители наукограда обратились к депутату Московской областной думы Марине Шевченко за содействием в реализации двух общественно значимых проектов.

 

Представители Ассоциации выпускников Волжского высшего военного строительного командного училища рассказали о планах по установке памятника курсантам на территории Государственного университета «Дубна», где раньше располагалось ВВВСКУ. Место и эскиз согласованы с администрацией городского округа и руководством вуза, уже обустроена площадка под будущую скульптурную композицию.

В 2020 году исполнится 70 лет с момента образования училища, из стен которого вышли более 10 тысяч офицеров. Под их началом на территории СССР строились объекты оборонного значения и городской инфраструктуры, создавался ядерный щит нашей Родины. Ассоциация выпускников ВВВСКУ организовала сбор средств на создание памятника курсантам училища. Скульптор, уроженец Дубны, приступил к изготовлению рабочей модели высотой 1,8 м из глины, после согласования будет выполнен вариант из гипса, а затем  из бронзы.

Еще одна инициатива, получившая успешное развитие, - ежегодный фестиваль искусств «Серебряная псалтирь». Он проводится по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, и география участников весьма обширна: от Калининграда до Южно-Сахалинска, от Мурманска до Саратова. Среди лауреатов - коллективы из Украины, Латвии, Молдавии, Беларуси…

В январе 2019 года в Дубне пройдет XV фестиваль «Серебряная псалтирь». Организаторы пригласили Марину Шевченко на юбилейные мероприятия в ДК «Октябрь».

- Работа в комитете по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы дает нам с коллегами возможность знакомиться с интересными, подчас уникальными проектами, и всегда приятно поддерживать народные почины, направленные на сохранение исторической памяти и культурных традиций, на формирование творческого диалога между разными регионами и народами, – отметила Марина Владимировна.
  		 
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