В связи с семнадцатилетием со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 26 ноября по 2 декабря в общественных приемных Дубны будет проходить приём граждан.

Прием будут проводить секретарь местного отделения партии, депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней, члены местного политсовета, представители органов местного самоуправления.

Телефон Дубненского местного отделения партии «Единая Россия» - 212-84-00. По нему жители могут записаться на прием к представителям партии и депутатам и обсудить волнующие их вопросы.