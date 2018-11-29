8 ноября в Конгресс-центре «Вега Измайлово» Министерство социального развития Московской области провело торжественную церемонию награждения победителей и призеров Московского областного конкурса «Лучшая организация Московской области, предоставляющая рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Также в этот день в зале «Конструктор» Конгресс-центра выставочного комплекса «Измайлово» состоялась XXIII ярмарка вакансий «Молодой карьерист», где Министерством социального развития Московской области был представлен выставочный стенд. Победителями конкурса по восьми номинациям: «Память», «Социально значимый проект», «Промышленные и сельскохозяйственные предприятия», «Летние трудовые отряды», «Предприятия других видов экономической деятельности», «Молодежные центры и организации», «Уровень заработной платы», «Численность трудоустроенных подростков» стали 56 организаций Московской области, предоставивших в 2018 году рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из 79 победителей I этапа данного конкурса, проведенного центрами занятости населения Московской области на местах. Лауреатам конкурса, занявшим первые места в вышеперечисленных номинациях, заместитель министра социального развития Московской области Александр Михайлович Шустров вручил дипломы I степени Министерства социального развития Московской области, а занявшим вторые и третьи места - дипломы II и III степени. Всем руководителям организаций, победивших в I этапе конкурса и не занявшим призовые места ни в одной из номинаций, была выражена благодарность. Александр Михайлович пожелал дальнейшего сотрудничества и взаимодействия центров занятости населения Московской области с работодателями Подмосковья по всем направлениям активной политики содействия занятости населения, в том числе и организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Победителем Московского областного конкурса «Лучшая организация Московской области, предоставляющая рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», занявшим первое место в номинации «Промышленные и сельскохозяйственные предприятия», стало дубненское предприятие - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «КРИПТЕН» (генеральный директор Лисовский Александр Львович). А.М. Шустров вручил представителю АО «НПО «КРИПТЕН» - заместителю главного механика Игорю Александровичу Лёвочкину - диплом I степени Министерства социального развития Московской области. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет является одним их важных направлений в работе Дубненского ЦЗН. Летней кампании по трудоустройству школьников предшествует большая подготовительная работа, которую проводит главный инспектор центра занятости населения Наталья Васильевна Кленкова. Ежегодно ею проводятся рабочие встречи с представителями организаций, отвечающих за временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, формируется банк вакансий предполагаемых временных рабочих мест, определяются объёмы работ, заключаются договоры об организации временной занятости подростков. Центр занятости активно взаимодействует с руководителями дубненских предприятий и организаций всех форм собственности. Так, в 2018 году 26 работодателями, из которых 11 - муниципальные образовательные учреждения и 15 – предприятия города, был заключен 51 договор об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. По направлению Дубненского ЦЗН и при его содействии данными организациями было трудоустроено на временные рабочие места в период летних каникул 306 подростков. Причем в 2018 году Дубненским центром занятости населения по данной программе направлено 184 подростка из семей, потерявших кормильца, находящихся под опекой, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также из малообеспеченных, многодетных, неполных и неблагополучных семей нашего города, из которых трудоустроен 181 подросток. Стоит отметить и тот факт, что работодатели в первую очередь предоставляют временные рабочие места детям своих сотрудников. Основные виды работ, на которых трудились несовершеннолетние граждане в 2018 году: озеленение, благоустройство территорий предприятий и образовательных учреждений, подсобные работы, работы садовника, укладчика-упаковщика. Каждый год, начиная с 2013 года, лауреатами конкурса «Лучшая организация Московской области, предоставляющая рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в различных номинациях становились следующие организации города Дубны, занявшие призовые места: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» (2013 г.); Объединенный институт ядерных исследований (2014 г.), Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Атом» (2015 г.); Акционерное общество «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (2016 г.); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Дубны Московской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (2017 г.), Акционерное общество «Научно-производственное объединение «КРИПТЕН» (2018 г.). Выражаю благодарность всем работодателям за сотрудничество с Дубненским ЦЗН по всем направлениям активной политики содействия занятости населения, в том числе организующим временные рабочие места и трудоустраивающим на них несовершеннолетних граждан города Дубны в возрасте от 14 до 18 лет, приобщая подростков к труду. И.М. ГОГЕНКО, директор Дубненского ЦЗН