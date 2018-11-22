Юбилейные торжества по случаю 130-летия со дня рождения выдающегося авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева прошли на прошлой неделе в Кимрском районе. Возложение цветов у мемориала в Пустомазово – селении, где родился Туполев, и у памятника в центре города Кимры, посещение краеведческого музея, открытие после ремонта самолета-памятника ТУ-124, который решено было установить на въезде на мост через Волгу... Это лишь часть праздничной программы, участниками которой стали юные туполевцы – ребята из Центра патриотического воспитания, родственники Андрея Николаевича, представители администрации Тверской области, руководители города Кимры и Кимрского района, сотрудники и руководство ПАО «Туполев». В праздничных мероприятиях приняла участие и делегация из Дубны во главе с руководителем города М.Н. Даниловым и генеральным директором ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка В.Н. Трусовым. И это не случайно - Андрей Николаевич Туполев был одним из создателей дубненского авиационного предприятия, и сегодня ГосМКБ «Радуга» изготавливает ракеты, которые носят самолеты ТУ. Начались торжества рано утром в Центре патриотического воспитания имени А.Н. Туполева, что в деревне Устиново. Местным жителям это старинное здание с мемориальными табличками больше известно как устиновская школа – та самая, где с 1896 по 1899 годы учился будущий авиаконструктор. В Центре патриотического воспитания им. А.Н. Туполева продолжает работу созданный еще в 2000 году музей. В нем бережно хранятся экспонаты, рассказывающие об истории кимрского края и его выдающемся земляке. В их числе – фотографии, книги и даже личные вещи Андрея Николаевича, а также макеты моделей созданных им самолетов. В Центре патриотического воспитания состоялась презентация туристического проекта «Тропа Туполева на кимрской земле», куда вошли все памятные места, связанные с именем знаменитого авиаконструктора. Было отмечено, что под руководством авиаконструктора спроектировано свыше 100 типов самолётов, 70 из которых строились серийно. На его самолётах установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов. Частые гости музея в Устиново – сотрудники фирмы «Туполев». Они взяли школу, а теперь уже Центр патриотического воспитания под свою опеку, став шефами. Кстати, к нынешнему юбилею представители ПАО «Туполев» во главе с советником генерального конструктора Александром Михайловичем Затучным и внуком Андрея Николаевича Туполева Андреем Алексеевичем преподнесли в подарок тренажер – симулятор полетов. На нем юные воспитанники центра будут осваивать азы авиационного дела. Можно сказать подшефной много лет остается устиновская школа, а ныне Центр патриотического воспитания для дубненского предприятия ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка. Сотрудники и воспитанники центра ежегодно становятся участниками комбинированного легкоатлетического пробега длиной около шестидесяти километров, пролегающего от проходной КБ «Радуга» до родины Туполева. Старшеклассники приезжают с экскурсией на предприятие, участвуют в тематических мероприятиях и юбилеях. Так что дубненскую делегацию на родине Андрея Николаевича встретили как давнего друга. - 130-летие со дня рождения Андрея Николаевича Туполева – это великое событие не только для авиаторов, не только для самой фирмы Туполева, с которой мы дружим со дня основания нашего предприятия ГосМКБ «Радуга», - отметил генеральный директор Владимир Николаевич Трусов. – Это событие для нашего предприятия, поскольку высокоточное оружие, которое находится на этих самолетах, изготавливается на ГосМКБ «Радуга». Между нами – неразрывная связь, тем более что Андрей Николаевич Туполев – один из основателей левобережной части Дубны – того самого района, где сегодня находится авиационная площадка, один из создателей нашего предприятия. И сегодня наш коллектив продолжает дело прославленного авиаконструктора. О патриотическом воспитании подрастающего поколения на таких примерах, каким для многих стал выдающийся авиаконструктор, говорил глава Дубны Максим Николаевич Данилов. Он подчеркнул, что Андрей Николаевич является для нас эталоном патриотизма, на который нужно и должно нам всем равняться. Созданные им модели летательных аппаратов прославили отечественную авиацию, более того, его ученики и последователи продолжают укреплять авиационную мощь страны своими разработками. После возложения цветов и венков у мемориала А.Н. Туполеву в с. Пустомазово и у памятника в центре города состоялось открытие обновленного самолета-памятника Ту-124. ТУ 124 - один из первых серийных пассажирских самолетов, который был разработан авиаконструкторским бюро под руководством Андрея Туполева. Более 30 лет памятник простоял на набережной Волги. За три десятка лет он порядком обветшал и требовал ремонта. Его успели завершить в аккурат к юбилею конструктора специалисты 360-го ремонтного завода из Рязани, имеющие большой опыт в восстановлении самолетов подобного типа. Поздравляя земляков, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Николаевич Епишин сказал: «Я уверен, что легендарный ТУ будет главной достопримечательностью на родине великого авиаконструктора. - Все вместе мы сделали прекрасный подарок кимрякам, всем жителям Тверской области к 130-летию Андрея Николаевича Туполева». Он выразил уверенность, что Тверская область и кимрский край как родина Туполева будут ассоциироваться с авиастроением, новыми технологиями и движением вперед. Уже в ближайшей перспективе обсуждается идея проведения в Кимрах ежегодных «Туполевских чтений», которые станут площадкой для молодых учёных, инженеров, конструкторов – всех тех, чья профессия связана с авиастроением. Это стало бы наглядным примером преемственности поколений и сохранением памяти о выдающемся авиаконструкторе, родившемся на кимрской земле. Анна Сухая Фото автора