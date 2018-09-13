9 сентября в Подмосковье состоялись выборы губернатора Московской области. По данным Мособлизбиркома, явка составила более 38%.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов в губернаторы Подмосковья. По данным ЦИК, кандидат в губернаторы Московской области от партии «Единая Россия», действующий губернатор региона Андрей Воробьев набрал 62,52% голосов после обработки 100% протоколов.

Константин Черемисов от КПРФ набрал 12,99% голосов, Лилия Белова от «Альянса зеленых» набрала 7,51%, Кирилл Жигарев от ЛДПР – 5,77%, Игорь Чистюхин от «Справедливой России» – 4,63%, Борис Надеждин от «Партии Роста» – 4,36%.

По итогам обработки всех протоколов явка на выборах губернатора Московской области составила 38,59%. Активно голосовали жители Луховиц, Каширы, Лыткарина, Зарайска, Лотошина, Чехова, Котельников. На этих территориях явка на уровне 35–40%. Самая высокая явка избирателей зафиксирована в городах Электрогорск и Рошаль. Хуже всего проголосовали жители в крупных муниципалитетах, таких как Химки и Мытищи.

9 сентября в Подмосковье в 8 часов утра открылось более 4250 участков, в том числе 4164 постоянных и 89 временных. 2539 участков были расположены в образовательных учреждениях, 1031 – в организациях культуры, 339 – в административных зданиях, 124 – в учреждениях здравоохранения и 131 – в иных зданиях.

57 временных участков были расположены в больницах, 11 – в СИЗО и колониях, четыре – в аэропортах, пять – в СНТ, четыре – на железнодорожных станциях, два – в воинских частях, один – в торговом центре. Кроме того, четыре экстерриториальных участка работали в Москве и один – в Калужской области.

На выборах губернатора было установлено около 1,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней, более половины участков оснастили видеонаблюдением.

На избирательных участках в Московской области обеспечивали безопасность свыше 12 тысяч сотрудников полиции. Также для этого были задействованы представители Росгвардии, сотрудники ЧОПов, народные дружинники и казаки. На избирательных участках в день выборов губернатора Московской области дежурили почти 6 тысяч сотрудников МЧС РФ, было задействовано свыше 1,6 тысячи единиц техники.

За работой участков следил областной оперативный штаб по межведомственному взаимодействию органов власти, специальных ведомств и служб жизнеобеспечения. Оперативные штабы были организованы и в муниципалитетах.

Перед днем голосования сотрудники МЧС провели обследования объектов, уделяя внимание противопожарной безопасности, водоснабжению и состоянию эвакуационных выходов. Все постоянные и временные участки, а также прилегающие к ним территории были обследованы с применением технических средств и служебных собак. В главном управлении МЧС по региону развернули оперативный штаб для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В этом году избиратели Московского региона смогли голосовать по месту нахождения благодаря системе «Мобильный избиратель», в том числе это было сделано для удобства дачников. Как отметила глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, это положительная практика для региона с высокой мобильностью. На экстерриториальных участках для голосования зафиксирована высокая активность избирателей. Активнее всего «Мобильным избирателем» пользовались женщины и молодежь.

Теперь что касается результатов голосования в нашем городе. Явка избирателей составила 29,15% (из 54 039 избирателей в выборах участвовали 15 755), число действительных бюллетеней ­ 15 436, недействительных ­ 310. За Андрея Воробьева проголосовали 66,26% (10 434 человек), за Константина Черемисова – 12,19% (1920 человек), голоса в пользу Бориса Надеждина отдали 5,97% дубненцев (940 человек), Лилии Беловой – 5,52% (869 человек), Игоря Чистюхина – 4,43% (698 человек), Кирилла Жигарева – 3,65% (575 человек).

Напомним, что на прошлых выборах губернатора в 2013 году за Андрея Воробьева проголосовали 65,26% дубненских избирателей. Явка на выборы тогда составила 31,39%.

По материалам

пресс­службы правительства МО