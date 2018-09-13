Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Поездка в Кострому Печать
13.09.2018 00:00

Ежегодно  Совет ветеранов Объединенного института ядерных исследований  организует для своих членов поездки по городам России и дальнего зарубежья. Ветераны уже  побывали в Беларуси, Санкт­-Петербурге и других городах. На этот раз наш путь лежал в древний русский город Кострому.

 

Знакомство с городом началось со старейшего предприятия ­ Костромского ювелирного завода, чьи изделия можно встретить во многих городах России,  в том числе и в Дубне. Нас познакомили с технологическим процессом  ­ от эскиза художника до выпуска готового изделия.

Город Кострома основан в 1152 году суздальским князем Юрием Долгоруким и расположен на оживленном Великом Волжском торговом пути. Впервые в летописи упоминание о нем относится к 1213 году. В 1272 году город приобрел чудотворную икону Федоровской Божией Матери, которая ныне является одной из наиболее почитаемых национальных святынь.

Не раз Кострома подвергалась набегам польско­литовских княжеств, монгольской орды, не раз была сожжена. В 17 веке началось каменное строительство. Предполагалось создание трех ансамблей: соборного, административного и торгового. Строительство продолжалось более полувека. В результате был создан один из лучших городских ансамблей в русской провинции.

Центр города ­ Советская площадь. Застройка выдержана в стиле классицизма, все сооружения 2­и 3­этажные, в основном имели административное значение. Городская Дума, Губернские присутственные места, Торговые ряды образуют ансамбль административных зданий. По обеим сторонам площади разбиты небольшие скверы. В одном из них ­  памятник Юрию Долгорукому.  Ее центром становится полукруглая площадь, раскрытая к Волге. В радиальном направлении расходятся от нее улицы ­ лучи.

Настоящим украшением площади стали постройки архитектора П.И. Фурсова в стиле ампир: Гауптвахта и Пожарная каланча. Дух захватывает от такой красоты,  и становится понятным выражение, что архитектура ­ это застывшая музыка. И вся эта красота дошла из 18 века до наших дней в первозданном виде. Радует,  что горожане  бережно относятся к своей истории.  Здесь  не сносят  старые здания ­  2­ и 3­этажная застройка центра  бережно сохраняется.

В Костроме было построено пять  монастырей и 35 церквей. Мы любовались храмом Воскресения Христова на Дебре ­ редкой красоты церковь. Посетили Богоявленско­Анастасиин женский монастырь, где хранится главная святыня костромской земли ­ чудотворная Федоровская икона Божией Матери; Свято­Троицкий Ипатьевский монастырь, расположенный на стрелке между Волгой и рекой Костромой. Посетили музей деревянного зодчества.

Город обаял нас своей архитектурой, красотой, неторопливостью, гостеприимством жителей. Было непреодолимое  желание  бродить по улицам и впитывать его облик. Город имеет свою индивидуальность, влечет туристов,  и проведенных в нем двух  дней явно не хватает, чтобы увидеть все его богатство.

На следующий день наш путь лежал в небольшой (население 2 000 человек) волжский городок Плёс. Как и любой средневековый город,  он состоял из крепости, посада и слободы. Благодаря уникальному ландшафту  он  по большей части сохранил историческую планировку. Городская слобода отделена от крепости валом и рвом. Архитектурной доминантой Торговой площади является Воскресенская церковь. На главной улице города ­ набережной  ­ сосредоточены каменные двухэтажные здания. В одном из них, бывшем доме купца А.И. Солодовникова, открыт дом­музей И.И. Левитана. В нем разместилась коллекция картин и этюдов, подаренных музею и приобретенных  из  частных коллекций.  Восторженные экскурсоводы музея не  оставляют равнодушным  ни одного посетителя.  Знакомые  каждому картины  здесь воспринимаешь по­другому, так как  все  буквально влюблены в красоту этого городка,  в его  природу.

В нескольких метрах от дома­музея в старинном особняке находится музей пейзажа. И снова нас встречают необыкновенные экскурсоводы. Мы наслаждаемся пейзажами современников Левитана, живших и работавших в Плёсе. Налюбовавшись вдоволь пейзажами в музее, пейзажами города, сфотографировались на Торговой площади и отправились в обратный путь в Дубну, сохраняя в сердце любовь и красоту старинных русских городов Костромы и Плёса.

P.S. Ветераны благодарят дирекцию ОИЯИ за финансовую поддержку, которая сделала возможным осуществить незабываемую  поездку  в   г. Кострому.

Совет ветеранов ОИЯИ
  		 
< Сентября 2018 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо