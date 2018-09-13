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Ежегодно Совет ветеранов Объединенного института ядерных исследований организует для своих членов поездки по городам России и дальнего зарубежья. Ветераны уже побывали в Беларуси, Санкт-Петербурге и других городах. На этот раз наш путь лежал в древний русский город Кострому.
Знакомство с городом началось со старейшего предприятия Костромского ювелирного завода, чьи изделия можно встретить во многих городах России, в том числе и в Дубне. Нас познакомили с технологическим процессом от эскиза художника до выпуска готового изделия.
Город Кострома основан в 1152 году суздальским князем Юрием Долгоруким и расположен на оживленном Великом Волжском торговом пути. Впервые в летописи упоминание о нем относится к 1213 году. В 1272 году город приобрел чудотворную икону Федоровской Божией Матери, которая ныне является одной из наиболее почитаемых национальных святынь.
Не раз Кострома подвергалась набегам польсколитовских княжеств, монгольской орды, не раз была сожжена. В 17 веке началось каменное строительство. Предполагалось создание трех ансамблей: соборного, административного и торгового. Строительство продолжалось более полувека. В результате был создан один из лучших городских ансамблей в русской провинции.
Центр города Советская площадь. Застройка выдержана в стиле классицизма, все сооружения 2и 3этажные, в основном имели административное значение. Городская Дума, Губернские присутственные места, Торговые ряды образуют ансамбль административных зданий. По обеим сторонам площади разбиты небольшие скверы. В одном из них памятник Юрию Долгорукому. Ее центром становится полукруглая площадь, раскрытая к Волге. В радиальном направлении расходятся от нее улицы лучи.
Настоящим украшением площади стали постройки архитектора П.И. Фурсова в стиле ампир: Гауптвахта и Пожарная каланча. Дух захватывает от такой красоты, и становится понятным выражение, что архитектура это застывшая музыка. И вся эта красота дошла из 18 века до наших дней в первозданном виде. Радует, что горожане бережно относятся к своей истории. Здесь не сносят старые здания 2 и 3этажная застройка центра бережно сохраняется.
В Костроме было построено пять монастырей и 35 церквей. Мы любовались храмом Воскресения Христова на Дебре редкой красоты церковь. Посетили БогоявленскоАнастасиин женский монастырь, где хранится главная святыня костромской земли чудотворная Федоровская икона Божией Матери; СвятоТроицкий Ипатьевский монастырь, расположенный на стрелке между Волгой и рекой Костромой. Посетили музей деревянного зодчества.
Город обаял нас своей архитектурой, красотой, неторопливостью, гостеприимством жителей. Было непреодолимое желание бродить по улицам и впитывать его облик. Город имеет свою индивидуальность, влечет туристов, и проведенных в нем двух дней явно не хватает, чтобы увидеть все его богатство.
На следующий день наш путь лежал в небольшой (население 2 000 человек) волжский городок Плёс. Как и любой средневековый город, он состоял из крепости, посада и слободы. Благодаря уникальному ландшафту он по большей части сохранил историческую планировку. Городская слобода отделена от крепости валом и рвом. Архитектурной доминантой Торговой площади является Воскресенская церковь. На главной улице города набережной сосредоточены каменные двухэтажные здания. В одном из них, бывшем доме купца А.И. Солодовникова, открыт доммузей И.И. Левитана. В нем разместилась коллекция картин и этюдов, подаренных музею и приобретенных из частных коллекций. Восторженные экскурсоводы музея не оставляют равнодушным ни одного посетителя. Знакомые каждому картины здесь воспринимаешь подругому, так как все буквально влюблены в красоту этого городка, в его природу.
В нескольких метрах от домамузея в старинном особняке находится музей пейзажа. И снова нас встречают необыкновенные экскурсоводы. Мы наслаждаемся пейзажами современников Левитана, живших и работавших в Плёсе. Налюбовавшись вдоволь пейзажами в музее, пейзажами города, сфотографировались на Торговой площади и отправились в обратный путь в Дубну, сохраняя в сердце любовь и красоту старинных русских городов Костромы и Плёса.
P.S. Ветераны благодарят дирекцию ОИЯИ за финансовую поддержку, которая сделала возможным осуществить незабываемую поездку в г. Кострому.
Совет ветеранов ОИЯИ