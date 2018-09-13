Ежегодно Совет ветеранов Объединенного института ядерных исследований организует для своих членов поездки по городам России и дальнего зарубежья. Ветераны уже побывали в Беларуси, Санкт­-Петербурге и других городах. На этот раз наш путь лежал в древний русский город Кострому. Знакомство с городом началось со старейшего предприятия ­ Костромского ювелирного завода, чьи изделия можно встретить во многих городах России, в том числе и в Дубне. Нас познакомили с технологическим процессом ­ от эскиза художника до выпуска готового изделия. Город Кострома основан в 1152 году суздальским князем Юрием Долгоруким и расположен на оживленном Великом Волжском торговом пути. Впервые в летописи упоминание о нем относится к 1213 году. В 1272 году город приобрел чудотворную икону Федоровской Божией Матери, которая ныне является одной из наиболее почитаемых национальных святынь. Не раз Кострома подвергалась набегам польско­литовских княжеств, монгольской орды, не раз была сожжена. В 17 веке началось каменное строительство. Предполагалось создание трех ансамблей: соборного, административного и торгового. Строительство продолжалось более полувека. В результате был создан один из лучших городских ансамблей в русской провинции. Центр города ­ Советская площадь. Застройка выдержана в стиле классицизма, все сооружения 2­и 3­этажные, в основном имели административное значение. Городская Дума, Губернские присутственные места, Торговые ряды образуют ансамбль административных зданий. По обеим сторонам площади разбиты небольшие скверы. В одном из них ­ памятник Юрию Долгорукому. Ее центром становится полукруглая площадь, раскрытая к Волге. В радиальном направлении расходятся от нее улицы ­ лучи. Настоящим украшением площади стали постройки архитектора П.И. Фурсова в стиле ампир: Гауптвахта и Пожарная каланча. Дух захватывает от такой красоты, и становится понятным выражение, что архитектура ­ это застывшая музыка. И вся эта красота дошла из 18 века до наших дней в первозданном виде. Радует, что горожане бережно относятся к своей истории. Здесь не сносят старые здания ­ 2­ и 3­этажная застройка центра бережно сохраняется. В Костроме было построено пять монастырей и 35 церквей. Мы любовались храмом Воскресения Христова на Дебре ­ редкой красоты церковь. Посетили Богоявленско­Анастасиин женский монастырь, где хранится главная святыня костромской земли ­ чудотворная Федоровская икона Божией Матери; Свято­Троицкий Ипатьевский монастырь, расположенный на стрелке между Волгой и рекой Костромой. Посетили музей деревянного зодчества. Город обаял нас своей архитектурой, красотой, неторопливостью, гостеприимством жителей. Было непреодолимое желание бродить по улицам и впитывать его облик. Город имеет свою индивидуальность, влечет туристов, и проведенных в нем двух дней явно не хватает, чтобы увидеть все его богатство. На следующий день наш путь лежал в небольшой (население 2 000 человек) волжский городок Плёс. Как и любой средневековый город, он состоял из крепости, посада и слободы. Благодаря уникальному ландшафту он по большей части сохранил историческую планировку. Городская слобода отделена от крепости валом и рвом. Архитектурной доминантой Торговой площади является Воскресенская церковь. На главной улице города ­ набережной ­ сосредоточены каменные двухэтажные здания. В одном из них, бывшем доме купца А.И. Солодовникова, открыт дом­музей И.И. Левитана. В нем разместилась коллекция картин и этюдов, подаренных музею и приобретенных из частных коллекций. Восторженные экскурсоводы музея не оставляют равнодушным ни одного посетителя. Знакомые каждому картины здесь воспринимаешь по­другому, так как все буквально влюблены в красоту этого городка, в его природу. В нескольких метрах от дома­музея в старинном особняке находится музей пейзажа. И снова нас встречают необыкновенные экскурсоводы. Мы наслаждаемся пейзажами современников Левитана, живших и работавших в Плёсе. Налюбовавшись вдоволь пейзажами в музее, пейзажами города, сфотографировались на Торговой площади и отправились в обратный путь в Дубну, сохраняя в сердце любовь и красоту старинных русских городов Костромы и Плёса. P.S. Ветераны благодарят дирекцию ОИЯИ за финансовую поддержку, которая сделала возможным осуществить незабываемую поездку в г. Кострому. Совет ветеранов ОИЯИ