Стало доброй традицией Совета ветеранов институтской части города организовывать музыкально-­поэтические встречи для подопечных Дома-интерната «Рождественский». Очередная такая встреча, приуроченная к 75-­летию со дня разгрома советскими войсками немецко-­фашистских войск на Курской дуге, состоялась 24 августа.

Перед собравшимися выступил хор «Сударушка» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Сергея Викторовича Кучеренко. В их исполнении прозвучали песни: «Шел казак», «Ветка сирени», «Течет ручей», «Белым снегом», «Вдоль по улице» и другие.

Пожилые люди подпевали выступающим и благодарили гостей за музыкальную встречу дружными аплодисментами, добрыми улыбками и теплыми словами.

Кроме творческого подарка, актив Совета ветеранов институтской части приготовил для подопечных социально­реабилитационного центра угощение ­ огромный арбуз. Никаким единицам измерения не поддаются радушие, внимание, надежда, доброта и забота, которыми каждый из нас может поделиться с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Традицию проведения музыкально­поэтических гостиных Совет ветеранов институтской части города в дальнейшем будет хранить и продолжать. А значит, впереди у наших подопечных еще множество замечательных встреч и незабываемых минут общения.

Н.С. КОНЫГИНА, председатель Совета ветеранов ИЧ

Т.Н. ТИМОШЕНКО, зам. председателя Совета ветеранов ИЧ

Т.А. ДУБНОВА, председатель комиссии по патриотическому воспитанию