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Теплый вечер в «Рождественском» Печать
06.09.2018 00:00

Стало доброй традицией Совета ветеранов институтской части города организовывать музыкально-­поэтические встречи для подопечных  Дома-интерната «Рождественский». Очередная такая встреча,  приуроченная к 75-­летию со дня разгрома советскими войсками немецко-­фашистских войск на Курской дуге, состоялась 24 августа.

 

Перед собравшимися выступил хор «Сударушка» под руководством заслуженного работника культуры  Московской области  Сергея Викторовича Кучеренко. В их исполнении прозвучали песни:  «Шел казак», «Ветка сирени»,  «Течет ручей», «Белым снегом», «Вдоль по улице» и другие.

Пожилые люди   подпевали выступающим и  благодарили  гостей   за музыкальную встречу  дружными  аплодисментами,  добрыми улыбками и теплыми словами.

Кроме творческого подарка,  актив Совета ветеранов институтской части  приготовил  для подопечных   социально­реабилитационного центра угощение ­  огромный арбуз.   Никаким единицам измерения не поддаются радушие, внимание, надежда, доброта и забота,  которыми  каждый  из нас может поделиться  с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Традицию проведения   музыкально­поэтических  гостиных  Совет ветеранов институтской части города в дальнейшем будет хранить и продолжать. А значит, впереди у наших подопечных еще множество замечательных встреч и незабываемых минут общения.

Н.С. КОНЫГИНА, председатель Совета ветеранов ИЧ

Т.Н. ТИМОШЕНКО,  зам. председателя  Совета ветеранов ИЧ

Т.А.  ДУБНОВА,  председатель комиссии по патриотическому воспитанию
  		 
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