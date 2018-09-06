Как старых знакомых, улыбками, приветствиями, встречали обитатели Дома-­интерната «Рождественский» сотрудников левобережной библиотеки. По всему было видно, что к этому визиту здесь готовились, и это не удивительно, ведь пожилым людям предстояла очередная встреча с книгой, а значит, встреча с писателем, знакомым им с детских лет, или пока еще совсем не известным. Визиты в Дом­интернат «Рождественский» для сотрудников левобережной библиотеки давно уже стали традиционными. Здесь прекрасно понимают, что книга довольно сильно и продолжительно воздействует на человека, устраняет последствия депрессии, отрицательные эмоции. Ситуации, описанные в литературе, зачастую близки переживаниям читателя, помогают ему отыскать в себе новые душевные силы. Поэтому выбор книги для посетителей дома­интерната ­ задача очень ответственная. В этот раз было решено познакомить обитателей «Рождественского» с рассказами Виктора Голявкина, которые вошли в его сборник под названием «Тетрадки под дождем». Виктор Голявкин ­ детский писатель. Автор тепло, с добрым юмором рассказывает о жизни современных детей, их проблемах, увлечениях, интересах. Почему же было решено познакомить с этим автором людей, далеко не детского возраста, за плечами которых длинная жизнь, множество переживаний? Еще Бернард Шоу сказал, что лучшие детские книги написаны для взрослых, и это действительно так. В таких книгах и взрослый, и ребёнок могут найти ответы на свои вопросы, пищу для размышлений. Книги для детей объясняют жизнь просто и ясно, но мудро и правдиво. Они позволяют взглянуть на всё вокруг глазами ребенка и увидеть самое главное ­ мир дружелюбен и светел. Конечно, прежде чем читать рассказы писателя, сотрудники библиотеки познакомили собравшихся с его биографией. Виктор Голявкин родился в 1929 году в Баку. Закончил Академию художеств в Ленинграде. Одновременно с живописными работами создавал короткие рассказы. Невозможность публикации не вписывавшихся в официальную эстетику сочинений привела к тому, что сначала стали публиковать рассказы для детей в журналах «Костёр» и «Мурзилка». В 1959 году, когда Голявкину было уже тридцать лет, вышла первая книжка детских рассказов «Тетрадки под дождём». Взрослые рассказы впервые появились в самиздате в 1960 году в журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис», публикация в официальных изданиях состоялась много позже. Некоторые ранние рассказы были опубликованы в 1999 ­ 2000 годах. Пожилые люди с интересом слушали веселые детские рассказы, и на их лицах появлялись улыбки, а в глазах зажигались радостные огоньки. Центр «Рождественский» ­ это дом, который стал родным для людей, чьи судьбы не назовешь счастливыми. За каждой из них стоит семейная драма, у каждого своя история и своя боль. Согревают теплом своей души этих пожилых людей работники дома­интерната, и хочется верить, что встречи с сотрудниками библиотеки, пусть не очень продолжительные, но постоянные, помогают разнообразить досуг пожилых людей, интересны им и доставляют большую радость. Прощаясь, благодарные слушатели сделали своего рода «заказ» на следующую встречу ­ послушать отрывки из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» и из романа «Как закалялась сталь» Н. Островского. Поэтому свой следующий визит к пожилым людям сотрудники библиотеки будут обдумывать очень тщательно. Надо все сделать для того, чтобы к посетителям дома-­интерната попала хорошая и интересная книга, которая, возможно, поможет найти им выход в трудных житейских ситуациях.