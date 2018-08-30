Как и планировалось, 24 августа в 10:00 в Комитете по управлению имуществом городской администрации состоялась процедура запечатывания конвертов с кадастровыми номерами земельных участков, а 25 августа в актовом зале городской администрации прошла процедура жеребьевки земельных участков многодетным семьям.

С 8 часов началась регистрация представителей многодетных семей, в 9 часов стартовала жеребьевка. Первый конверт с заветным кадастровым номером земельного участка тянула Виктория Торочкова. Всего в этот день между многодетными семьями города были распределены запланированные 374 участка в Юркино г. Дубны Московской области. Сразу после участия в жеребьевке представители семей могли посмотреть на большой карте, какой именно участок они вытянули.

Земельные участки получили 374 многодетные семьи. Изначально планировалось 383, но, как оказалось, размер девяти участков превышает 15 соток, и по закону администрация не имеет права предлагать такие участки (они должны быть строго от 10 до 15 соток). Поэтому эти 9 участков будут приведены к нормативному размеру и распределены позже.

Всего в Дубне на очереди 430 многодетных семей. Еще 74 семьи ранее уже были обеспечены земельными участками.

Упаковкой конвертов и жеребьевкой занималась Комиссия по распределению земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в целях предоставления в собственность бесплатно земельного участка, утвержденного Постановлением Администрации г.о. Дубна от 10.08.2018 № 108ПА­611. Председатель комиссии ­ заместитель главы администрации г.о. Дубна Е.А. Штейн.

Со списком семей и участков, а также с протоколом жеребьёвки можно ознакомиться в Комитете по управлению имуществом. Сейчас специалисты КУИ обрабатывают пакеты документов от многодетных семей. Затем единым списком документы отправят в межведомственную комиссию земельно­имущественных отношений в Московской области. После получения протокола комиссии в КУИ подготовят постановления о предоставлении в собственность земельных участков для многодетных семей.

Каждой многодетной семье в день жеребьевки была выдана памятка с инструкцией по дальнейшим действиям.

С этим долгожданным событием многодетные семьи Дубны поздравил глава города Максим Данилов. В обращении к семьям Максим Николаевич отметил: «Впереди еще много совместной работы по созданию транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, поэтому встречаться мы с вами теперь будем, наверное, еще чаще. Поселок должен развиваться».

Олег Квитко

Фото Лидии Демьяненко