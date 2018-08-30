Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» состоится 4 сентября.

Площадкой для поведения мероприятия станет национальный парк «Русь» в Ленинском районе. На церемонию награждения в этом году приглашены не только лауреаты, но и члены их инициативных групп. Ожидаемое число участников фестиваля ­ более 3 000 человек. «Это будет настоящий фестиваль добрых дел, на котором лауреаты премии смогут еще раз презентовать свои проекты, принять участие в выставке, провести мастер­классы, привлечь волонтеров к своей деятельности и обменяться опытом в реализации своих проектов», ­ отметила министр правительства Московской области Ирина Плещева.

Всего на премию добрых дел «Наше Подмосковье» соискателями в 2018 году было подано порядка 20,5 тысяч проектов, в которых участвуют более 75 тысяч человек. Проекты подавались в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение», «Сообщество». Больше всего проектов традиционно в категории «Инициатива» – 91,78%. Из семи направлений наиболее популярными стали: «Культура и творчество», «Здоровый образ жизни», «Экология», «Патриотика», «Добровольчество». Главные критерии, по которым оценивались проекты: социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

Призовой фонд премии традиционно составляет 180 миллионов рублей. Количество победителей ­ 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в год добровольцев и волонтеров организованы специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.

В категории «Инициатива» (количество членов инициативной группы проекта: 1 ­ 15 человек) главная премия составит 200 000 рублей, будет выплачено 1 400 премий по 55 000 рублей и одна специальная премия ­ 150 000 рублей.

В категории «Команда» (16 ­ 50 человек) главная премия ­ 300 000 рублей, 500 премий по 155 000 рублей и специальная премия – 250 000 рублей.

В категории «Объединение» (51 ­ 100 человек) обладатель главной премии получит 400 000 рублей, 100 лауреатов ­ по 200 000, специальная премия – 300 000 рублей.

В категории «Сообщество» (свыше 100 человек) победителю достанется 500 000 рублей, также будет выплачено 10 премий по 300 000 рублей и специальная премия – 400 000 рублей.

За 6 лет реализации премии в конкурсе приняли участие более 200 тыс. человек и более 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тыс. рублей.