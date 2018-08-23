Три современные детские площадки были торжественно открыты на прошлой неделе в левобережной части города. Всего в этом году в Дубне оборудованы семь новых межквартальных детских городков с различной тематикой во дворах жилых домов и зонах отдыха.

В празднике, организованном для дубненской детворы, приняли участие депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, замминистра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов, глава Дубны Максим Данилов, председатель Совета депутатов Сергей Куликов и секретарь Дубненского местного отделения партии «Единая Россия» Павел Насонов. «Хочется отметить, что все элементы спортивно­игровых комплексов производятся в Подмосковье, имеют сертификаты и соответствуют требованиям ГОСТа. На площадках используется ударопоглощающее прорезиненное покрытие, чтобы обезопасить ребенка от травм и ушибов», ­ рассказала Марина Шевченко. Глава Дубны отметил, что в следующем году город также планирует участвовать в областной программе и установить новые детские площадки там, где их сегодня не хватает.

Всего же в текущем году по губернаторской программе «Наше Подмосковье» планируется установить не менее 200 новых детских игровых площадок. Рассчитаны они на детей различных возрастов и устанавливаются с учетом современных требований к безопасности и оснащению. Все игровые городки оборудуются специальным ударопоглощающим резиновым покрытием, благоустраивается прилегающая территория: монтируются освещение и ограждение, устанавливаются скамейки, урны, предусмотрено также видеонаблюдение и бесплатное подключение к сети Интернет через WI­FI. Новые детские комплексы в обязательном порядке закрепляются за ответственной эксплуатирующей организацией, которая будет следить за порядком и чистотой.