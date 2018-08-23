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Земельные участки для многодетных Печать
23.08.2018 00:00

25 августа с 8:00 до 21:00 в актовом зале администрации города пройдет жеребьевка земельных участков для многодетных семей.

Новый поселок планируют создать в районе улицы Юркино ­ этот участок был выделен губернатором Московской области. На площади в 70,8 гектаров подготовлены участки для 383 семей. Размер участков от 10 до 15 соток.

Порядок распределения земельных участков между многодетными семьями, поставленными на учет в целях предоставления участков на территории городского округа Дубна Московской области, разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». Специально для этого мероприятия была создана комиссия по распределению земельных участков и утвержден порядок проведения процедуры распределения земельных участков многодетным семьям.
  		 
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