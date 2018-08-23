В рамках приоритетной губернаторской программы «Светлый город» на двух площадках левобережья установили новые опоры уличного освещения.

В рамках модернизации уличного освещения новые световые опоры и торшеры появились в сквере Ветеранов и на улице Свободы. Для этих площадок закуплены светодиодные лампы: яркие, с большой площадью охвата.

В следующем году работы по программе «Светлый город» продолжатся еще на пяти объектах левого берега: в парке Авиастроителей, на улицах Березняка, Володарского, Карла Маркса и Тверской. При формировании адресных списков установки новых фонарей учитывались в первую очередь обращения жителей, в том числе поступившие через портал «Добродел».