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Стало светлее Печать
23.08.2018 00:00

В  рамках приоритетной губернаторской программы «Светлый город» на двух площадках левобережья установили новые опоры уличного освещения.

В рамках модернизации уличного освещения новые световые опоры и торшеры появились в сквере Ветеранов и на улице Свободы. Для этих площадок закуплены светодиодные лампы: яркие, с большой площадью охвата.

В следующем году работы по программе «Светлый город» продолжатся еще на пяти объектах левого берега: в парке Авиастроителей, на улицах Березняка, Володарского, Карла Маркса и Тверской. При формировании адресных списков установки новых фонарей учитывались в первую очередь обращения жителей, в том числе поступившие через портал «Добродел».

 
  		 
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