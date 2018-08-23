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На вокзале провели ремонтные работы Печать
23.08.2018 00:00

Инспекторы  административно-­технического надзора  сдвинули с мертвой точки проблемный вопрос и добились приведения в надлежащее состояние привокзальной площади железнодорожного вокзала «Большая Волга».

 

В целях приведения территории  вокзала  в надлежащее состояние сотрудниками Госадмтехнадзора  Московской области в отношении ОАО «РЖД» рассмотрено административное дело с назначением административного наказания, а также выдано  предписание об устранении нарушений и приведении  территории в надлежащее состояние.

По инициативе Госадмтехнадзора в Дубне проводилось выездное межведомственное совещание по проблемным  вопросам состояния и содержания железнодорожной инфраструктуры:  разрушенные лестничные сходы главного вокзала наукограда морально и физически устарели  и требовали  глобального ремонта.

­ Благодаря комплексно проведенной работе  на сегодняшний день  восстановлены два лестничных схода,  произведена масштабная ремонтная работа, ­ рассказала руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ
  		 
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