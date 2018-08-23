Инспекторы административно-­технического надзора сдвинули с мертвой точки проблемный вопрос и добились приведения в надлежащее состояние привокзальной площади железнодорожного вокзала «Большая Волга».

В целях приведения территории вокзала в надлежащее состояние сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области в отношении ОАО «РЖД» рассмотрено административное дело с назначением административного наказания, а также выдано предписание об устранении нарушений и приведении территории в надлежащее состояние.

По инициативе Госадмтехнадзора в Дубне проводилось выездное межведомственное совещание по проблемным вопросам состояния и содержания железнодорожной инфраструктуры: разрушенные лестничные сходы главного вокзала наукограда морально и физически устарели и требовали глобального ремонта.

­ Благодаря комплексно проведенной работе на сегодняшний день восстановлены два лестничных схода, произведена масштабная ремонтная работа, ­ рассказала руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ