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Общероссийская акция «Завтра была война» Печать
28.06.2018 00:00

Сотрудники ОМВД России по г.о.Дубна в рамках общероссийской социальной акции «Завтра была война» приняли участие в мероприятие, приуроченном ко  Дню памяти и скорби.

 

Цель мероприятия ­ сохранение и увековечение памяти о мужестве и героизме народа,  проявленных в годы Великой Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма и гордости за великий подвиг народа.

В памятном мероприятии у мемориала «Братские могилы» приняли участие руководители, личный состав и ветераны органов внутренних дел, представители Общественного совета при ОМВД и благочинный Дубненско­Талдомского округа, настоятель храма Похвалы Пресвятой Богородицы и храма Рождества Иоанна Предтечи.

Склонив головы,  присутствующие зажгли свечи и почтили память погибших солдат минутой молчания. В знак светлой памяти и благодарности ветеранам за мирное небо участники акции возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне.

И.Л. МИХАЙЛОВА
  		 
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