Сотрудники ОМВД России по г.о.Дубна в рамках общероссийской социальной акции «Завтра была война» приняли участие в мероприятие, приуроченном ко Дню памяти и скорби.

Цель мероприятия ­ сохранение и увековечение памяти о мужестве и героизме народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма и гордости за великий подвиг народа.

В памятном мероприятии у мемориала «Братские могилы» приняли участие руководители, личный состав и ветераны органов внутренних дел, представители Общественного совета при ОМВД и благочинный Дубненско­Талдомского округа, настоятель храма Похвалы Пресвятой Богородицы и храма Рождества Иоанна Предтечи.

Склонив головы, присутствующие зажгли свечи и почтили память погибших солдат минутой молчания. В знак светлой памяти и благодарности ветеранам за мирное небо участники акции возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне.

И.Л. МИХАЙЛОВА