Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на реализацию премии неравнодушных людей «Наше Подмосковье».

«В этом году в конкурсе участвуют почти 20,5 тысяч уникальных проектов, заявились порядка 75 тысяч человек ­ авторы проектов, члены инициативных групп. 2018 год в России объявлен годом волонтера, и в этот раз мы выделяем специальные премии для наших добровольцев. Мы также тесно сотрудничаем с Агентством стратегических инициатив, Общероссийской общественной организацией «Офицеры России», Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским обществом охраны природы в качестве экспертных организаций. Прошу муниципальные власти внимательно отнестись к работе в рамках этого проекта», ­ подчеркнул Андрей Воробьев.

Главные критерии, по которым оцениваются проекты: социальная значимость, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы. Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подавались в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек.