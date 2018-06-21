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Ждем XX Волжский крестный ход Печать
21.06.2018 00:00

Волжский крестный ход, посвященный 700-­летию со дня мученической кончины святого благоверного князя Михаила Тверского и 100-­летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев, начался 2 июня от истока Волги и закончится 30 июня в г. Калязине, где пройдет фестиваль светской и духовной музыки.

 

По сообщению Тверской митрополии, Волжский крестный ход пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, и охватит Дубну, Тверь, Андреапольский, Старицкий, Ржевский, Калининский, Конаковский и другие районы Тверской области.

В подмосковный наукоград  Волжский крестный ход придет 27 июня, в среду, в 8:00. Встреча состоится на пляже Ратминского профилактория ОИЯИ, откуда  крестный ход с иконой Царственных страстотерпцев, с ковчегом с частицей святых мощей благоверного князя Михаила Тверского и иконой святых Михаила Тверского и Анны Кашинской пройдет к храму.

В 9:00 в храме Похвалы Богородицы в Ратмино начнется Божественная литургия. В 13:00 запланированы проводы крестного хода из храма на корабль.

Елена ЗЛОБИНА
Фото автора, 2016 г.
  		 
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