Волжский крестный ход, посвященный 700-­летию со дня мученической кончины святого благоверного князя Михаила Тверского и 100-­летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев, начался 2 июня от истока Волги и закончится 30 июня в г. Калязине, где пройдет фестиваль светской и духовной музыки.

По сообщению Тверской митрополии, Волжский крестный ход пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, и охватит Дубну, Тверь, Андреапольский, Старицкий, Ржевский, Калининский, Конаковский и другие районы Тверской области.

В подмосковный наукоград Волжский крестный ход придет 27 июня, в среду, в 8:00. Встреча состоится на пляже Ратминского профилактория ОИЯИ, откуда крестный ход с иконой Царственных страстотерпцев, с ковчегом с частицей святых мощей благоверного князя Михаила Тверского и иконой святых Михаила Тверского и Анны Кашинской пройдет к храму.

В 9:00 в храме Похвалы Богородицы в Ратмино начнется Божественная литургия. В 13:00 запланированы проводы крестного хода из храма на корабль.

Елена ЗЛОБИНА

Фото автора, 2016 г.