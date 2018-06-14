Некоторые жители наукограда вынуждены хранить пакеты с мусором дома. Приходится дожидаться по два­три дня, пока освободится место в контейнере, чтобы выбросить отходы. Александру Зиновьеву с супругой не всегда удается выбросить свой мусор. Бывает, что его приходится хранить дома. Пенсионеры оставляют мешки с бытовыми отходами на собственной кухне, поскольку контейнеры бывают переполнены. Люди ждут, пока освободится место, которого всегда не хватает. На девять домов во дворе на улице Мичурина установлена площадка с четырьмя контейнерами. «Прежде чем выбросить мусор, я выхожу на разведку, проверяю, не переполнены ли контейнеры, ­ рассказывает Александр Зиновьев. – Если некуда положить, оставляю мешок дома». Часто здесь заканчиваются ничем и попытки сортировать мусор, хотя объявления с призывами наладить раздельный сбор закреплены на контейнерной площадке. Жители дома №11 на улице Мичурина даже проголосовали на общем собрании за введение этой системы. «Мы сортирует отходы, а когда приходим выбрасывать, видим, что контейнеры переполнены, ­ рассказывает пенсионерка Нина Давыденкова. ­ И выбросить некуда, поэтому кладем туда, где есть хоть немного свободного места, не глядя на предназначение контейнера. Не на землю же складывать?!» Перебои с вывозом мусора жильцы окрестных домов начали замечать еще три года назад. Сначала уменьшилось число контейнеров. Их было восемь в конце прошлого года, два убрали весной, теперь осталось всего четыре. Два ­ для отходов, которые будут переработаны, и два ­ для пищевых. Четыре контейнера ­ на девять домов, в которых живут более четырёх сотен семей! Кроме того, в этом году здесь перестали устанавливать бункер для крупногабаритных отходов. «Отказ устанавливать большой бункер в нашей управляющей компании «Сириус» объяснили тем, что в него выбрасывают отходы не только жители наших домов, ­ поясняет председатель совета дома №11на улице Мичурина Валентина Пятак. ­ Якобы отходы сюда несут и из мелких кафе и магазинов, расположенных поблизости. Обещали, что ёмкость будут привозить, загружать то, что накопилось, и увозить. Но это безобразная картина ­ посреди двора всю неделю копится гора мусора». Вернуть убранные контейнеры обратно уже просили свою управляющую компанию жители дома №11, но до сих пор вопрос не решен. Четыре компании по очереди поддерживают порядок на контейнерной площадке. Между ними работа распределена на год вперед, пропорционально числу домов у каждой. Во время дежурства Городской единой управляющей компании звонки диспетчеру ситуацию не улучшили. Валентина Пятак рассказывает, что все её претензии всячески пытались перенаправить к предприятию, которое занимается вывозом мусора, объясняя нынешнее положение проблемами с полигонами во всей стране. Однако в прошлом году гора мусора здесь вырастала не меньшая, чем сейчас. «В прошлом году тоже был график ответственности, разделенной между управляющими компаниями, ­ вспоминает руководитель УК Михаил Шелепин. ­ Но и тогда нам часто приходилось убирать за других. Нам сдавали площадку в ненадлежащем состоянии. В этом году пока проблем не было. Как будет дальше ­ посмотрим». Представители организации, которая отвечает за вывоз мусора в Дубне, утверждают, что проблема в стадии решения. До середины июня у наукограда есть возможность отправлять отходы на другой полигон без ограничений. Пока договор заключён с Дмитровской компанией. «Потом у нас закончатся лимиты, и возить будет некуда, поэтому сейчас добиваемся увеличения лимитов, ­ рассказал директор компании «Экосистема» Андрей Дарда. ­ Это возможно только при помощи министерства экологии Московской области, которое может увеличить лимит непосредственно на полигоне. Решением проблемы занимаемся мы и администрация города. Совместно с министерством экологии пытаемся найти полигон, где бы нам предоставили нужные возможности». В итоге лимиты найдут ­ наукограду не позволят потонуть в мусоре. А проблему этого конкретного двора решить могут управляющие компании. Установить нужное количество контейнеров и чаще заказывать бункер для крупногабаритного мусора ­ именно в их компетенции. Тогда на этой территории будет порядок. Материалы подготовила Ольга ГРИГОРЬЕВА