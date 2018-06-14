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Некоторые жители наукограда вынуждены хранить пакеты с мусором дома. Приходится дожидаться по дватри дня, пока освободится место в контейнере, чтобы выбросить отходы.
Александру Зиновьеву с супругой не всегда удается выбросить свой мусор. Бывает, что его приходится хранить дома. Пенсионеры оставляют мешки с бытовыми отходами на собственной кухне, поскольку контейнеры бывают переполнены. Люди ждут, пока освободится место, которого всегда не хватает.
На девять домов во дворе на улице Мичурина установлена площадка с четырьмя контейнерами. «Прежде чем выбросить мусор, я выхожу на разведку, проверяю, не переполнены ли контейнеры, рассказывает Александр Зиновьев. – Если некуда положить, оставляю мешок дома».
Часто здесь заканчиваются ничем и попытки сортировать мусор, хотя объявления с призывами наладить раздельный сбор закреплены на контейнерной площадке. Жители дома №11 на улице Мичурина даже проголосовали на общем собрании за введение этой системы. «Мы сортирует отходы, а когда приходим выбрасывать, видим, что контейнеры переполнены, рассказывает пенсионерка Нина Давыденкова. И выбросить некуда, поэтому кладем туда, где есть хоть немного свободного места, не глядя на предназначение контейнера. Не на землю же складывать?!»
Перебои с вывозом мусора жильцы окрестных домов начали замечать еще три года назад. Сначала уменьшилось число контейнеров. Их было восемь в конце прошлого года, два убрали весной, теперь осталось всего четыре. Два для отходов, которые будут переработаны, и два для пищевых. Четыре контейнера на девять домов, в которых живут более четырёх сотен семей!
Кроме того, в этом году здесь перестали устанавливать бункер для крупногабаритных отходов. «Отказ устанавливать большой бункер в нашей управляющей компании «Сириус» объяснили тем, что в него выбрасывают отходы не только жители наших домов, поясняет председатель совета дома №11на улице Мичурина Валентина Пятак. Якобы отходы сюда несут и из мелких кафе и магазинов, расположенных поблизости. Обещали, что ёмкость будут привозить, загружать то, что накопилось, и увозить. Но это безобразная картина посреди двора всю неделю копится гора мусора».
Вернуть убранные контейнеры обратно уже просили свою управляющую компанию жители дома №11, но до сих пор вопрос не решен. Четыре компании по очереди поддерживают порядок на контейнерной площадке. Между ними работа распределена на год вперед, пропорционально числу домов у каждой. Во время дежурства Городской единой управляющей компании звонки диспетчеру ситуацию не улучшили. Валентина Пятак рассказывает, что все её претензии всячески пытались перенаправить к предприятию, которое занимается вывозом мусора, объясняя нынешнее положение проблемами с полигонами во всей стране. Однако в прошлом году гора мусора здесь вырастала не меньшая, чем сейчас.
«В прошлом году тоже был график ответственности, разделенной между управляющими компаниями, вспоминает руководитель УК Михаил Шелепин. Но и тогда нам часто приходилось убирать за других. Нам сдавали площадку в ненадлежащем состоянии. В этом году пока проблем не было. Как будет дальше посмотрим».
Представители организации, которая отвечает за вывоз мусора в Дубне, утверждают, что проблема в стадии решения. До середины июня у наукограда есть возможность отправлять отходы на другой полигон без ограничений. Пока договор заключён с Дмитровской компанией. «Потом у нас закончатся лимиты, и возить будет некуда, поэтому сейчас добиваемся увеличения лимитов, рассказал директор компании «Экосистема» Андрей Дарда. Это возможно только при помощи министерства экологии Московской области, которое может увеличить лимит непосредственно на полигоне. Решением проблемы занимаемся мы и администрация города. Совместно с министерством экологии пытаемся найти полигон, где бы нам предоставили нужные возможности».
В итоге лимиты найдут наукограду не позволят потонуть в мусоре. А проблему этого конкретного двора решить могут управляющие компании. Установить нужное количество контейнеров и чаще заказывать бункер для крупногабаритного мусора именно в их компетенции. Тогда на этой территории будет порядок.
Материалы подготовила Ольга ГРИГОРЬЕВА