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Пора решить проблему! Печать
14.06.2018 00:00

Некоторые жители наукограда вынуждены хранить пакеты с мусором дома.   Приходится дожидаться по два­три дня, пока освободится место в контейнере, чтобы выбросить отходы.

 

Александру Зиновьеву с супругой не  всегда удается выбросить свой мусор. Бывает, что его приходится хранить дома. Пенсионеры оставляют мешки с бытовыми отходами на собственной кухне, поскольку контейнеры бывают переполнены. Люди ждут, пока освободится место, которого всегда не хватает.

На  девять  домов во дворе на улице Мичурина установлена площадка с четырьмя контейнерами. «Прежде чем выбросить мусор, я выхожу на разведку, проверяю, не переполнены ли контейнеры, ­ рассказывает Александр Зиновьев. – Если  некуда положить, оставляю мешок дома».

Часто здесь заканчиваются ничем и попытки сортировать мусор, хотя объявления с призывами наладить раздельный сбор  закреплены на контейнерной площадке. Жители дома №11 на  улице Мичурина даже проголосовали на общем собрании за введение этой системы. «Мы сортирует отходы, а когда приходим выбрасывать, видим, что контейнеры переполнены, ­ рассказывает пенсионерка Нина Давыденкова.  ­  И выбросить  некуда, поэтому кладем туда, где есть хоть немного свободного места, не глядя на предназначение контейнера. Не на землю же складывать?!»

Перебои с вывозом мусора жильцы окрестных домов начали замечать  еще  три года назад. Сначала уменьшилось число контейнеров. Их было  восемь   в конце прошлого года,  два  убрали весной, теперь осталось всего  четыре. Два  ­  для отходов, которые будут переработаны,  и два  ­  для   пищевых. Четыре контейнера  ­  на девять домов, в которых живут более четырёх сотен семей!

Кроме того, в этом году здесь перестали устанавливать   бункер для крупногабаритных отходов. «Отказ устанавливать большой бункер в нашей управляющей компании «Сириус» объяснили тем, что в него выбрасывают отходы не только жители наших домов, ­ поясняет председатель совета дома №11на улице Мичурина Валентина Пятак.  ­  Якобы отходы сюда несут и из мелких кафе и магазинов, расположенных поблизости. Обещали, что ёмкость будут привозить, загружать то, что накопилось,  и увозить. Но это безобразная картина ­  посреди двора всю неделю копится гора мусора».

Вернуть убранные контейнеры обратно уже просили свою управляющую компанию жители дома №11,  но до сих пор вопрос не решен. Четыре компании по очереди поддерживают порядок на контейнерной площадке. Между ними работа распределена на год вперед, пропорционально числу домов у каждой. Во время дежурства Городской единой управляющей компании звонки диспетчеру ситуацию не улучшили. Валентина Пятак рассказывает, что все её претензии всячески пытались перенаправить к предприятию, которое занимается вывозом мусора, объясняя нынешнее положение проблемами с полигонами во всей стране. Однако в прошлом году гора мусора здесь вырастала не меньшая, чем сейчас.

«В прошлом году тоже был график ответственности, разделенной между управляющими компаниями, ­ вспоминает руководитель УК Михаил Шелепин. ­ Но и тогда нам часто приходилось убирать  за  других. Нам сдавали площадку в ненадлежащем состоянии. В этом году пока проблем не было. Как будет дальше  ­  посмотрим».

Представители организации, которая отвечает за вывоз мусора в Дубне, утверждают, что проблема  в стадии решения. До середины июня у наукограда  есть возможность отправлять отходы на другой полигон без ограничений. Пока договор заключён с Дмитровской компанией. «Потом у нас закончатся лимиты, и возить  будет некуда, поэтому сейчас добиваемся увеличения лимитов, ­ рассказал директор компании «Экосистема» Андрей Дарда. ­ Это возможно только при помощи министерства экологии Московской области, которое может увеличить лимит непосредственно на полигоне. Решением проблемы занимаемся мы и администрация города. Совместно с министерством экологии  пытаемся найти полигон, где бы нам предоставили нужные возможности».

В итоге  лимиты найдут ­  наукограду  не позволят потонуть в мусоре. А проблему этого конкретного двора решить могут управляющие компании. Установить нужное количество контейнеров и чаще заказывать бункер для крупногабаритного мусора ­ именно в их компетенции. Тогда на этой территории будет порядок.

Материалы подготовила Ольга ГРИГОРЬЕВА
  		 
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