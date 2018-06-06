29 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект, представленный нашим городом в номинации «Исторические поселения, малые города с численностью от 50 000 до 100 000 человек», одержал победу. Денежных средств, полученных за победу в конкурсе, как отметил глава Дубны Максим Данилов, хватит на реализацию первого этапа проекта. Речь идет о благоустройстве набережной Менделеева и прилегающего к ней Центрального парка. «Наш проект в целом стоит порядка 270 миллионов рублей. И победы на конкурсе достаточно, чтобы начать первый этап реализации проекта. Грант, полученный за победу, мы потратим на проектирование, покупку малых архитектурных форм. Думаю, в следующем году мы реализуем наш проект», – отметил Максим Николаевич в ходе встречи с руководством области. Конкурс организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его целью является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений это означает использование имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части города, уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки и привлекательных ландшафтов. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а также социально­экономические связи. Участвовать в конкурсе могут малые города с численностью до 100 000 человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения. «Большая честь сегодня порадоваться за малые города. Хочется пожелать, чтобы вы находили новые формы благоустройства, чтобы делали свои города комфортными для жителей. Для нас этот конкурс интересен, он обеспечивает и конкурентность, и состязательность идей. Мы выделяем порядка 7 миллиардов рублей на благоустройство городов из регионального бюджета и часть средств получаем по линии федерального правительства», – подчеркнул Андрей Воробьев, поздравляя победителей проекта. ­ Учитывая то, что в Подмосковье 110 малых городов, нам очень важно было проявить себя, и очень приятно, что Дубна, Коломна, Сергиев Посад, Зарайск стали победителями. Я знаю, что есть проекты, в следующем году вы должны реализовать план мероприятий, подкреплённый деньгами, которые вы сегодня получили. Прошу вас посоветоваться, обсудить с жителями, рассказать им, что конкретно будет сделано в рамках этого проекта». Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» в этом году был проведён впервые. Он был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне в январе 2018 года. Было получено 455 заявок от малых городов, в финал прошли 198 проектов, включая проект благоустройства набережной им. Менделеева и прилегающего Центрального парка в Дубне. Ежегодно ближайшие пять лет на поддержку лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях страны из федерального бюджета планируется выделять не менее 5 миллиардов рублей. Такое решение было принято Президентом России Владимиром Путиным по итогам рабочего совещания, которое состоялось 17 января в рамках Форума малых городов и исторических поселений в Коломне.