В двадцатых числах мая в «Блохинке» (библиотека ОИЯИ им. Д.И.Блохинцева) состоялся теплый праздничный вечер, посвященный столетию Чехословакии, которая была образована после Первой мировой войны в качестве одного из государств-­преемников Австро­-Венгрии, просуществовала до 1993 года и распалась на две независимых республики ­ Чешскую и Словацкую. Оба государства отмечают в 2018 году столетие своего существования, вспоминая лучшее из того, что они совместно дали миру. Чехословакия была одной из стран-­учредительниц ОИЯИ, в настоящее время в Объединенном институте ядерных исследований работают представители обеих республик, сами же республики имеют статус государств ­ членов ОИЯИ. По объему участия в деятельности ОИЯИ, количеству совместных работ и научно­технических связей Чешская Республика, а ранее Чехословакия, занимала и занимает одно из ведущих мест среди стран­участниц ОИЯИ. На праздничный вечер в «Блохинке» собрались представители чешского землячества, их гости из польского, немецкого землячеств и другие представители Объединенного института. Библиотека многие годы проводит работу, давая возможность дубненцам знакомиться с культурой стран-­участниц Института. И в этот вечер была открыта постерная выставка «Год 1918 ­ год создания Чехословакии», доставленная чешским центром при посольстве Чехии в Москве. Гости также ознакомились с уникальной книжной выставкой «Дружба народов ­ - дружба литератур», собранной из фондов библиотеки ОИЯИ и предоставленной чешским землячеством. Несколько отдельных витрин книжной выставки посвящены известнейшим чехам: писателю Ярославу Гашеку и педагогу­гуманисту 16 века Яну Амосу Коменскому. Яна Коменского называют учителем нации, основоположником научной педагогики, систематизатору и популяризатору классно­урочной системы. Несмотря на то, что одна семья его вымерла от чумы, вторая погибла в пожаре, он стойко перенес все жизненные удары, сумел отвлечься и создал значимую работу. Правда, в итоге он эмигрировал в Голландию. Роль гида по празднику взял на себя сотрудник ОИЯИ, представитель чешского землячества Павел Догнал, который приехал из Чехии более 30 лет назад и обосновался в Дубне. Особое внимание присутствовавших Павел обратил на одну из витрин книжной выставки, где были собраны разные издания книги Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Среди них две, внешне не очень презентабельные, изданные в СССР в 1929 и 1930 годах. Интересно, что на тот момент в русском языке использовались такие слова и обороты, которые сегодня в разговорной речи уже не употребляются. Не будет преувеличением утверждение, что Ярослав Гашек ­ самый известный чешский писатель в мире, его роман про бравого солдата Швейка переведен на 58 языков. Легкий слог, искрометный юмор и актуальная антивоенная тематика сделали «Похождения…» невероятно популярным произведением, которое было разобрано на цитаты. В обиход чехов даже вошло слово «швейковать», то есть избегать выполнения своих обязанностей, не открыто сопротивляясь, а надевая маску дурака. Как рассказал Павел Догнал, Ярослав Гашек попал в Россию в рядах легионеров, затем оказался в рядах Красной армии. Легионеры объявили его дезертиром, но поймать не могли, потому что не было у них фотографии, и не все знали, как он выглядит, кроме того, писатель очень хорошо говорил по­русски. Его так и не поймали, а он в итоге побывал и под Самарой, и в Казани, даже был назначен комендантом Бугульмы. ­ Мы очень часто на викторинах спрашиваем, что общего у Ярослава Гашека и российской певицы Алсу. Алсу родом из Бугульмы, а Гашек целый год работал там комендантом. Был в жизни писателя и Петербург, и Омск, и т.д. Будучи разносторонним человеком, он стал изучать бурятский язык, издавал первую в мире газету на бурятском языке, построил на берегу Байкала дачу и после нескольких сезонов вернулся на родину, ­ заключил рассказ о писателе Павел. Удивительной, по­домашнему теплой атмосфере вечера способствовало и совместное пение: зал вместе с Павлом Догналом спел «Катюшу» (слова песни на русском и чешском языках раздали гостям). И сначала все пели на русском, потом на чешском… Официальную часть вечера завершил показ фильма Иржи Страха «Восьмерки», который рассказывает о жизни конца восьмидесятых годов, когда произошли кардинальные изменения, стоящие на пороге смены строя в Чехословакии. Сам Иржи об этом времени в интервью «Новым известиям» говорил: «Я помню, что папа обещал нам с братом, что режим падет в 1988 году. А восьмерки всегда играли особую роль в чешской истории. 1918­й ­ год основания независимой республики Чехословакии, раньше, в 1848­м, ­ пора политических волнений, в 1938­м пришел Гитлер, в 1948­м ­ большевики, а в 1968­м пришли русские танки. Но на год папа ошибся, все случилось годом позже». ­ В этом фильме зрители увидят многое из того, что существовало при Советском Союзе, иногда смешное, иногда горькое, но это была наша жизнь в те времена, ­ предварил показ фильма Павел Догнал. А после просмотра собравшихся ждала неофициальная часть вечера: все с удовольствием отведали чешский гуляш, другие вкусные закуски, насладились звучанием баяна, скрипки… Ярослав Гашек - ­ общепризнанный литературный символ Чехии. Он прожил всего сорок лет, но пережил очень многое, относясь ко всему с неизменным чувством юмора. В своих произведениях высмеивал худшие черты своего народа и воспевал лучшие. Наверное, поэтому отношение к нему соотечественников было и остается неоднозначным. Некоторые чехи обвиняют его в том, что в романе о Швейке он создал отрицательный образ нации. Как бы там ни было, придуманный писателем Йозеф Швейк превратился в популярный бренд, который активно используется для привлечения туристов ­ его круглое лицо и забавная фигура украшают вывески и стены огромного числа развлекательных заведений. Жизнь писателя ­ это кутерьма из путешествий, веселых розыгрышей, бурных застолий, драк, проблем с полицией, невероятных афер и, конечно же, труда на литературной ниве. Биографы полагают, что многие факты из жизни Ярослава были выдуманы им же самим, и разобраться, где правда, непросто…

На вечере побывала

Татьяна КРЮКОВА

Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ