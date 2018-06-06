В рамках проектов партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда» члены и сторонники Дубненского местного отделения партии «Единая Россия», члены Ассоциации председателей советов многоквартирных домов города Дубны, руководители управляющих компаний, представители городской администрации провели в наукограде мероприятие, посвященное всероссийской акции «Международный день соседей».

Участники посетили дворовые территории, которые выиграли в конкурсе на лучший двор в прошедшем году, ­ территорию дома № 31 на ул. Мичурина, дома № 10 на улице Понтекорво, а финишем стал двор дома № 34 на улице Карла Маркса, который по итогам конкурса занял первое место.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Павел Насонов поздравил всех с Всемирным днем соседей. «В разных странах появляются свои традиции в проведении Дня соседей. В этот день мы чествуем активных жителей города, неравнодушных к своему дому, двору, тем, кто проживает рядом. Этот праздник – отличный повод для жителей совместно обсудить актуальные для всех вопросы, наладить непосредственную коммуникацию между собой и с управляющими организациями», ­ отметил Павел Насонов.

Секретарь местного отделения партии, депутат Совета депутатов города Дубны Павел Насонов вручил сувениры победителям конкурса и поблагодарил за добросовестный труд и активную жизненную позицию.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.

Партийный проект «Школа грамотного потребителя» направлен на оказание содействия в решении таких актуальных вопросов, как защита прав потребителей жилищных и коммунальных услуг, повышение правовой грамотности граждан, выстраивание взаимоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, урегулирование соседских конфликтов.

Татьяна АРИСТАРХОВА