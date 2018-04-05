«О государстве судят по тому, как оно заботится о стариках и детях». Эту фразу мы слышали много раз. Но одно дело говорить, а другое ­ делать все для улучшения жизни людей. В нашем городе этому уделяется особое внимание.

О том, что делается в нашем городе для детей, нам могут рассказать родители, чьи дети чуть ли не с ясельного возраста имеют возможность заниматься в музыкальных, художественных студиях, спортивных школах, посещать творческие выставки. Наши дети и внуки занимают призовые места не только на областных, но и на российских олимпиадах и конкурсах.

Что касается наших ветеранов, людей пожилого возраста , то хочу отметить, что в наукограде действуют три первичных районных ветеранских организации, которые проводят большую работу с дубненскими ветеранами, включая ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов ветеранов ВОВ. Работы много. Это и поздравление юбиляров на дому, и обследование их жилищных условий, и организация вечеров и встреч, и многое­многое другое.

Я работаю в Совете ветеранов левобережья уже много лет. Сначала рядовым членом коллектива, а затем довольно продолжительное время в качестве руководителя. И справляться с работой нам помогает то, что мы постоянно чувствуем внимание, помощь и поддержку со стороны руководителей города, директоров предприятий, депутатов.

В настоящее время наш город возглавляет молодой, энергичный человек ­ Максим Николаевич Данилов. Сразу же после знакомства с ним я поняла, что, несмотря на молодость, ему известна эта истина: кто думает о детях и стариках ­ думает о будущем.

Максим Николаевич с первых дней работы на посту главы познакомился с деятельностью Совета ветеранов, вник в наши проблемы, а в преддверии 8 Марта нашел время и возможность лично поздравить меня, а в моем лице всех женщин­ветеранов, участников ВОВ, тружеников тыла с этим весенним праздником.

Максим Николаевич! Мы видим ваш настрой сделать Дубну успешным и красивым городом, чтобы жилось в нем лучше. Мы готовы помогать вам во всех начинаниях. Успехов вам! Доброго здоровья!

Н.Г. ДЬЯЧКОВА, председатель Совета ветеранов ЛБ