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Кто думает о детях и стариках – думает о будущем Печать
05.04.2018 09:18

«О государстве судят по тому,  как оно заботится о стариках и детях».  Эту фразу  мы слышали много раз. Но одно  дело говорить, а другое  ­  делать все   для улучшения жизни людей. В нашем городе этому уделяется особое внимание.

О том, что делается  в нашем городе для детей, нам могут  рассказать родители, чьи дети  чуть ли не с ясельного  возраста  имеют возможность  заниматься в  музыкальных, художественных  студиях, спортивных школах, посещать творческие выставки. Наши дети  и внуки  занимают призовые места  не только на  областных, но и на российских  олимпиадах и конкурсах.

Что касается  наших  ветеранов, людей пожилого  возраста , то хочу отметить, что в наукограде действуют  три первичных районных ветеранских организации, которые проводят большую работу с дубненскими ветеранами, включая ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла  и  вдов ветеранов ВОВ. Работы много.  Это и  поздравление юбиляров на  дому,  и обследование  их жилищных условий,  и  организация вечеров и встреч,  и многое­многое другое.

Я работаю в Совете ветеранов  левобережья  уже много лет.   Сначала рядовым членом коллектива, а затем  довольно продолжительное время в качестве руководителя.  И справляться с  работой  нам помогает то, что  мы постоянно чувствуем внимание, помощь  и поддержку  со стороны руководителей города, директоров предприятий, депутатов.

В настоящее время наш город  возглавляет  молодой, энергичный человек ­ Максим  Николаевич Данилов.  Сразу же после знакомства с ним  я поняла, что,  несмотря на молодость,  ему известна эта истина:  кто думает о  детях и стариках ­ думает о будущем.

Максим Николаевич  с первых дней работы  на посту  главы  познакомился с   деятельностью  Совета  ветеранов, вник в наши проблемы, а  в  преддверии  8 Марта   нашел время и возможность лично поздравить  меня, а в моем лице всех женщин­ветеранов, участников ВОВ, тружеников тыла с этим весенним праздником.

Максим Николаевич!  Мы видим ваш настрой  сделать  Дубну  успешным и красивым городом, чтобы жилось  в нем лучше. Мы готовы  помогать вам во всех начинаниях.   Успехов вам!  Доброго  здоровья!

Н.Г.  ДЬЯЧКОВА,   председатель Совета ветеранов ЛБ

 
  		 
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