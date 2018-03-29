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Новый благочинный Печать
29.03.2018 00:00

Указом №2059 от 19 марта 2018 года протоиерей Владислав Юрьевич Бобиков освобождается от должностей благочинного церквей Дубненско­Талдомского округа, настоятеля храма Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубна, настоятеля Иоанно­-Предтеченского храма города Дубна и назначается настоятелем Спасского храма села Ведерницы Рогачевского благочиния Дмитровского района Московской области.

Указом №2060 от 19 марта 2018 года митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия  протоиерей Павел Анатольевич Мурзич освобождается от должностей настоятеля Сретенского храма города Дмитрова  и Спасского храма города Дмитрова  и назначается благочинным церквей Дубненско­Талдомского округа и настоятелем храма Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубны и Иоанно­Предтеченского храма города Дубны.

Павел Анатольевич Мурзич родился 11 августа 1979 года. В 1995 году окончил музыкальный колледж. В 1997 году ­ среднюю школу №11  города Даугавпилса. 7 марта 2004 года  рукоположен в сан священника архиепископом Верейским Евгением (Решетниковым) в Покровском академическом храме Троице­Сергиевой лавры. В 2005 году окончил Московскую духовную семинарию.  В 2008 году окончил Московскую духовную академию.

8 июля 2008 года назначен  в штат Успенского собора города Дмитрова Московской области. 11 сентября 2008 года  назначен настоятелем Всехсвятского храма города Дмитрова с оставлением в прежней должности.  18 февраля 2010 года назначен настоятелем  Сретенского храма города Дмитрова  с оставлением в прежней должности. С 24 марта 2011 года по 2 октября 2012 года был настоятелем Казанского храма села Трехсвятское Дмитровского района. 25 июля 2012 года освобожден от обязанностей клирика Успенского собора города Дмитрова.  1 июля 2014 года освобожден  от обязанностей настоятеля Всехсвятского храма города Дмитрова и назначен настоятелем Успенского храма села Морозово Дмитровского района.  21 февраля 2017 года назначен настоятелем Спасского храма города Дмитрова  с оставлением в прежних должностях. 16 марта 2017 года освобожден   от обязанностей настоятеля Успенского храма села Морозово Дмитровского района с оставлением в прежних должностях. В  2017 году возведен в сан протоиерея. 19 марта 2018 года освобожден от должностей настоятеля Сретенского и  Спасского  храмов города Дмитрова и назначен благочинным церквей Дубненско-­Талдомского округа и настоятелем храма Похвалы Пресвятой Богородицы и Иоанно­Предтеченского храма города Дубны.
  		 
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