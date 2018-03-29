Молодость давно проехала мимо меня, но все, что было заложено комсомолом, на что пришлись мои молодые годы, осталось глубоко в моем сердце и повлияло на всю мою будущую жизнь. А это ни много ни мало такие черты, которые воспитывались комсомолом: ответственность не только за себя, но и за дело, которое ты делаешь; чувство причастности к судьбе своей страны; чувства товарищества, взаимовыручки, неравнодушное отношение к жизни. Все это мы вынесли из комсомола. Ах, молодость, молодость, ты несравнима. Зачем ты однажды проехала мимо… Николай Бортник В нашу комсомольскую ячейку, которая в те годы относилась к ДМЗ, объединялись девушки­комсомолки ­ работники детских садов (в 1954 году их было только два), а также девочки из библиотеки. Я (в те годы Тузова) была секретарем этой комсомольской организации, которая, несмотря на свою малочисленность, была участницей больших дел заводского комсомола. В их числе многочисленные субботники: высадка деревьев на аллее ул. Жуковского, уборка территории и помещений в пионерском лагере «Дружба», благоустройство заводского общежития и т. д. Мы были активными участниками хора молодых специалистов, которым руководила талантливый музыкант и организатор Алевтина Ивановна Федорова. В 1956 году меня избрали членом комитета ВЛКСМ завода. Мне очень повезло – благодаря этой работе я имела возможность общаться с молодыми людьми, впоследствии ставшими известными в городе, к примеру, Э. Величко, И. Макаров и др. Перед комсомолом завода стояли большие задачи: он вел активную воспитательную работу с молодежью. К примеру, в соответствии с планом работы комитета комсомола на ноябрь 1956 года мне как члену комитета ВЛКСМ завода поручалось провести лекции о воспитании детей для молодых родителей. Такие же лекции я провела в цехах № 15 и 25 и в пожарной части, а также участвовала в организации других подобных мероприятий – провела лекции в школе № 1, участвовала в организации детской технической станции. Жизнь в комсомоле была активной. Так, в 1956 году я участвовала в отчетной конференции, которая проходила в городе Кимры (в то время наша комсомольская организация относилась к Кимрскому РК ВЛКСМ). Большой интерес у молодежи вызывала такая форма работы, как библиотеки­передвижки. Мы жили в общежитии для молодых специалистов (оно находилось напротив бывшего клуба «Дружба»), и для молодежи, живущей в общежитии, приносили книги из библиотеки. Так что книга приходила прямо на дом. Кстати, с того времени усилилось и мое увлечение чтением. Я полюбила книги из серии «Жизнь замечательных людей» и поэзию. Спустя годы, уже для ветеранов, я открыла клубы любителей поэзии «Муза» ­ в левобережье, клуб «Лада» на Большой Волге, а затем в Доме ветеранов клуб «Вдохновение». Комсомольская жизнь была очень разнообразной. Сколько выходов на природу было организовано! Это и интересные экскурсии на катере в Кимры, и походы на парусных лодках, лыжные походы. Все эти путешествия знакомили нас с родным краем и сплачивали молодежь. В рамках нашей профессиональной деятельности комсомольцы – сотрудники детских садов, старались участвовать и помогать в проведении разнообразных детских мероприятий: праздников, вечеров досуга, подготовке выпусков газеты «Дошкольник». Кроме того, в детском саду комсомольцы организовывали вечера отдыха для сотрудников. Комсомольская жизнь нашла свое отражение и в моей личной судьбе. Начну с того, что на одном из комсомольских субботников я познакомилась со своим будущим мужем Николаем Беличенко на комсомольском субботнике, организатором которого он был. Потом были первые на заводе комсомольские свадьбы, которые проходили в клубе «Дружба». Женихами были секретарь комсомольской организации Дубненского машиностроительного завода Николай Беличенко и член комитета ВЛКСМ Сергей Заикин, а невестами – я и тоже активная комсомолка Таня Шестопалова. Вез на своей машине наши пары директор завода Ю.И. Шукст, а сопровождали нас секретарь парткома ДМЗ Е.И. Синицын и председатель профкома Е.Н. Рябиков. Кстати, от них мы получили теплое поздравительное письмо. Пожалуй, сегодня вряд ли возможно такое внимание крупных городских руководителей по отношению к молодым людям. А на рождение нашего сына комитет комсомола подарил одну из первых детских колясок, произведенных на ДМЗ. Позднее комсомол очень ярко отразился на судьбе моего сына. После окончания института он был секретарем комитета комсомола воинской части, где прослужил два года, а, вернувшись в Москву, работал первым секретарем Дзержинского РК ВЛКСМ. И еще одно событие в моей жизни связано с комсомолом. В 60­е годы, работая воспитателем в детском саду № 12, меня, а также Людмилу Борисовну Крамзаеву из детского сада № 15, как активных комсомолок перевели в детский сад № 14 для усиления коллектива. Там произошел конфликт в коллективе, и руководство завода приняло решение обновить весь коллектив, распределив педагогов по одному в разные коллективы, а на их место перевести для усиления новых работников. Вот и получилось – комсомольцы, вперед! Надо сказать, что это решение оказалось верным ­ таким образом создался новый творческий коллектив. Юность комсомольскую Вовек не позабыть… Новыми надеждами Молоды, как прежде, мы, Потому что стариться Нам некогда, друзья! Ф.С. БЕЛИЧЕНКО, член комитета ВЛКСМ ДМЗ (50 – 60­е гг.)