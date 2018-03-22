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18 марта в 12.00 было зафиксировано новое достижение Книги рекордов Гиннесса тысячи жителей шести муниципальных образований северного Подмосковья одновременно выстроились на площадях и стадионах и образовали слово «РОССИЯ»! Дубненцы создали белую букву «О» на площади у вокзала «Большая Волга».
Глава города Дубны Максим Николаевич Данилов прокомментировал это событие:
«Я очень рад, что вместе с Талдомским и Дмитровским районами, Долгопрудным, Химками и Лобней мы приняли участие в акции «Россия – это я!». Это еще больше сблизило нас. У нас одна и та же задача – служить людям, делать жизнь в городах и районах комфортнее. У нас одни радости, победы, и рекорды у нас тоже общие!
Сегодня мы стёрли расстояние в более чем 100 километров, объединившись в самое важное слово, которое отзывается в душе каждого жителя нашей страны – РОССИЯ! Вместе мы каждый день создаем свое будущее: творим, изобретаем, реализовываем невероятные проекты, то есть делаем жизнь в родном городе, области, стране лучше! Вместе мы – сильная команда!»
Более полутора тысяч дубненцев вышли на привокзальную площадь в Дубне, чтобы стать участниками у
никальной акции «Россия – это я!». Достижение было зафиксировано представителем Книги рекордов Гиннесса, съемки осуществлялись с квадрокоптеров и с параплана авиаклуба «Пилотаж». Регистрировался рекорд также с вертолета, который пролетел расстояние в 157 километров, чтобы заснять построение каждой буквы. Памятная книга с именами и фамилиями участников из наукограда передана в Дубненский музей археологии и краеведения.