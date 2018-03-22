18 марта в 12.00 было зафиксировано новое достижение Книги рекордов Гиннесса ­ тысячи жителей шести муниципальных образований северного Подмосковья одновременно выстроились на площадях и стадионах и образовали слово «РОССИЯ»! Дубненцы создали белую букву «О» на площади у вокзала «Большая Волга».

Глава города Дубны Максим Николаевич Данилов прокомментировал это событие:

«Я очень рад, что вместе с Талдомским и Дмитровским районами, Долгопрудным, Химками и Лобней мы приняли участие в акции «Россия – это я!». Это еще больше сблизило нас. У нас одна и та же задача – служить людям, делать жизнь в городах и районах комфортнее. У нас одни радости, победы, и рекорды у нас тоже общие!

Сегодня мы стёрли расстояние в более чем 100 километров, объединившись в самое важное слово, которое отзывается в душе каждого жителя нашей страны – РОССИЯ! Вместе мы каждый день создаем свое будущее: творим, изобретаем, реализовываем невероятные проекты, то есть делаем жизнь в родном городе, области, стране лучше! Вместе мы – сильная команда!»