18 марта состоялись выборы Президента Российской Федерации. Россия проголосовала за стабильность, уверенность в завтрашнем дне, за экономическое развитие страны. По данным на 19 марта, наибольшее число голосов набрал Владимир Путин – 76,66%. Павел Грудинин набрал 11,8%, Владимир Жириновский – 5,66%, Ксения Собчак – 1,67%, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%. Явка избирателей на это же время составила 67,49%. Владимир Путин убедительно победил на выборах президента России. Результат выборов ­ более 76% за действующего главу государства ­ это признание того, что было сделано в последние годы руководством страны для ее развития. И, конечно, это оценка деятельности лично Владимира Путина на благо России, направленной на ее экономическое развитие, обеспечение безопасности граждан, на стабильность и уверенность людей в дне завтрашнем. На территории Московской области голосование проходило во всех муниципальных образованиях на 4239 избирательных участках. Наблюдатели из 34 стран, которые работали на выборах президента РФ в Подмосковье, не зафиксировали каких­либо нарушений. Явка избирателей на президентских выборах в Московской области составила 63,63%. Для сравнения: на выборах президента в 2012 году она была чуть более 61%. По предварительным данным, Московская область занимает 61­е место в России по явке избирателей на выборах президента, поднявшись с 2012 года на 10 позиций. Владимир Путин набрал практически 74,5% голосов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал явку практически в 64% на выборах президента РФ в Подмосковье хорошим результатом. «У нас хорошая явка, хороший результат. Явка составила практически 64%», – сказал Воробьев. Губернатор также выразил благодарность всем жителям Подмосковья, которые проголосовали и высказали свою позицию, которым небезразлично будущее страны. В нашем городе явка избирателей составила 63,12%. Наибольшее число голосов набрал Владимир Путин – 72,03%, за него проголосовал 24 961 человек. Павел Грудинин набрал 13,23% (4585 человек), Владимир Жириновский –5,33% (1847 человек), Ксения Собчак – 2,82% (977 человек), Григорий Явлинский – 2,08% (721 человек), Борис Титов – 1,45% (721 человек), Максим Сурайкин – 0,77% (268 человек), Сергей Бабурин – 1,04% (360 человек). ­ Мы с вами выбрали наше будущее на ближайшие годы, ­ отметил глава города Максим Данилов. ­ Спасибо всем, кто пришёл на свой избирательный участок и проголосовал, спасибо за активность, за желание и сопричастность! Дубненцы проявили высокую активность на выборах. Явка сотрудников Управляющей компании «ОЭЗ «Дубна» на избирательные участки и вовсе составила 100%. Большинство из них также стали и активными участниками проведенной в этот день в городе акции «Россия ­ это Я!». ­ На прошедших выборах была продемонстрирована консолидация общества вокруг своего лидера, ­ отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. ­ Результатом голосования стало доверие людей к действующему президенту, его новый мандат на новый срок. Явка сотрудников особой экономической зоны на избирательные участки города составила 100 процентов, и я горд за наш коллектив, который выразил свою гражданскую позицию. Мы выбрали курс на развитие, в том числе инновационное, мы отлично осознаем, что Россия находится перед новым технологическим укладом, о чем говорил президент в своем послании Федеральному собранию РФ. И наш коллектив готов выполнить все задачи, которые будут этому способствовать. Светлана ЖУКОВА, Олег КВИТКО, использованы материалы портала mosreg.ru