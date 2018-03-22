Сразу два перспективных проекта стали поводом для обращения жителей Дубны к депутату Московской областной думы, члену фракции «Единая Россия» Марине Шевченко на личном приеме 12 марта. Каждый из них в случае успешной реализации позволит решать важные задачи в сфере медицины и профессионального образования.

С авторской методикой по формированию и восстановлению связной речи у взрослых и детей со сложной патологией, после травм и тяжелых заболеваний (в том числе инсульта) депутата ознакомила логопед с 35-­летним стажем, доцент Московского психолого­-педагогического университета. Уже четверть века она работает в этом направлении, наряду с учебно-­методическим пособием подготовила две компьютерные интерактивные программы в области коррекционной педагогики и психологии. Ими могут пользоваться не только специалисты (логопеды, психологи, дефектологи, педагоги), но и родители для самостоятельных занятий с детьми.

Марина Владимировна заинтересовалась новаторскими разработками, которые уже дают поразительные практические результаты, и попросила предоставить ей материалы для более детального изучения. Информацию об уникальной методике она направит в министерство образования и министерство здравоохранения Московской области.

Еще один проект ставит своей целью повышение геммологической грамотности населения. Профессиональные ювелиры готовы поделиться азами мастерства со школьниками, чтобы научить их разбираться в драгоценных и поделочных камнях, пробудить интерес к ювелирному искусству. В планах энтузиастов ­ проведение экскурсий в геммологическую лабораторию на улице Сахарова в Дубне, организация выставок природных камней, минералов и самоцветов.

Марина Шевченко порекомендовала составить программу обучающего курса для дополнительных занятий со старшеклассниками и обратиться с этим предложением в городское управление народного образования.

­ Ранняя профориентация помогает ребенку определиться с выбором жизненного пути, ­ уверена Марина Владимировна, ­ тем более, когда речь идет о творческих профессиях, для которых нужны не только знания и навыки, но и талант, креативность, художественный вкус, а также терпение, усидчивость, самодисциплина.

«Предупредите пожилых людей о мошенниках, которые ходят по домам и обманывают пенсионеров» ­ с таким наказом к депутату Мособлдумы обратилась ветеран труда, жительница дома № 11 на улице Понтекорво. Эта тема не раз поднималась в СМИ, но предприимчивые жулики находят всё новые и новые способы «отъема денег у населения». Их жертвами, как правило, становятся люди преклонного возраста. Им предлагают то фильтры для воды, то замену труб по льготной цене, а в результате доверчивые пенсионеры отдают мошенникам большие суммы, получая взамен копеечную услугу или не получая вообще ничего.

Марина Шевченко взяла этот вопрос на контроль, подчеркнув, что нужно как можно чаще напоминать представителям старшего поколения об осторожности и бдительности: чтобы не пускали на порог незваных гостей и обо всех подозрительных фактах сразу же сообщали родственникам и в правоохранительные органы.

Татьяна Аристархова