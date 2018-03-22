Уже не первый год совместно муниципальной библиотекой левобережья и православным приходом храма Смоленской иконы Божией Матери в Дубне отмечается День православной книги. Об этой дате, 14 марта по новому стилю, когда в 1564 году Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем была издана первая русская печатная книга «Апостол», напомнила собравшимся ведущая вечера Ольга Аникина. Интерес дубненцев к книге, к печатному слову по­прежнему высок, о чём свидетельствует посещаемость библиотеки левобережья. Спрос не только на массовую литературу, но и на книги, глубокие по содержанию, затрагивающие важные нравственные вопросы. Православная литература ­ художественная и просветительского характера ­ в библиотеке левобережья тоже есть, в том числе и благодаря общине храма Смоленской иконы Божией Матери и его настоятелю отцу Виталию Шумилову. Внимание гостей вечера привлекла выставка православной литературы. К примеру, повесть Натальи Сухининой «Полёт одуванчиков» написана живым, мудрым языком, она помогает по­новому взглянуть на тему семьи, и не только православной, на тему любви. Эта книга будет интересна и полезна и людям ещё невоцерковлённым, ищущим свой путь к вере. Библиотекарь храма Смоленской иконы Божией Матери Екатерина Григорьева представила собравшимся православный журнал «Фома», рассказала о его редакторах и основателях Владимире Легойде и Владимире Гурболикове. Рассчитанный на широкий круг читателей, он рассказывает о науке, об истории, о воспитании детей, о книгах, об устройстве храма и о богослужении, о современных технологиях и о Библии ­ обо всём, что волнует и интересует современного человека. Электронная книга это плохо или хорошо? Сможет ли человек будущего выстраивать отношения не только с себе подобными, с природой, с предметами искусства, но и с искусственным интеллектом, с роботами? Какое место в этой системе ценностей и отношений займёт Бог и отношения человека с ним? Журнал и книга Мартина Форда «Роботы наступают» взволновали зал, заставив задуматься над тем, как за новейшими технологиями не потерять человека и образ Божий в нём. В творческой части вечера слушателей растрогали стихи Валентины Комаровой. Выразительное чтение стихов А.Блока, А.Пушкина, М. Лермонтова Аллой Витальевной Коршуновой настроило публику на высокий лад. Тронула до слёз песня «Молитва» на стихи из тетради великой княжны Ольги Николаевны в исполнении А.Коршуновой, Г.Аксёновой и Н. Букварёвой. А чтение стихотворения дубненского поэта Ю.Максименко Ольгой Аникиной показало, что и в наше время духовная поэзия жива и близка сердцу каждого. Бурными аплодисментами встречала публика каждый номер большой дружной музыкальной семьи бардов Некрасовых. Их сплочённость и любовь к авторской, патриотической песне давно снискали почёт и уважение не только дубненцев. От них собравшиеся узнали о взаимоотношениях православия и таких корифеев авторской песни, как В. Высоцкий и Б. Окуджава. Вдохновенно читал свои стихи Александр Филиппович Алпацкий. Поэт и художник Александр Исаев познакомил слушателей со своими философскими стихами и представил на суд публики видеоклипы песен на свои стихи, озвученные и смонтированные с помощью друзей, Ивана и Анастасии Шляпиных. Сидящих в зале объединяла любовь и доброта к ближним, к прекрасному, к России, к Богу. Возвышенная духовная и душевная поэзия сделала души чище и чувствительнее, дала силы на новые благие свершения. В завершение вечера о. Виталий напомнил, что любовь к России и русской культуре неотъемлема от православия. Двери храма Божия и храма культуры (библиотеки) всегда открыты для ищущих добро и истину, для тех, чьи сердца распахнуты навстречу Богу и его заповедям. Общее благое дело приобщения людей к высотам духа сближает. Надеемся на дальнейшее сотрудничество на ниве просвещения. Алла СОБОЛЕВА