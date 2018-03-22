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Иллюстрируя счастье Печать
22.03.2018 00:00

10 марта  в читальном зале  библиотеки левобережья состоялась  презентация  работ иллюстратора Полины Васильевой. Выставка носит название «Иллюстрируя счастье», и это как нельзя точно выражает суть работ этой молодой, но очень талантливой  художницы.

 

Картины выполнены в романтичном, очень позитивном стиле.  Автор работ подчеркнула: «Мне не хочется передавать физическую красоту или демонстрировать классическую живопись, для меня важно передать определенные  эмоции.  Я так вижу своих персонажей».

И  действительно, работы Полины Васильевой далеки от такого понятия, как классическая
живопись ­  на них странные существа с большими носами,   летающие слоники, животные, играющие на музыкальных инструментах… Художница рисует любовь, счастье, боль, одиночество…      Но в целом все ее работы вселяют веру в добро, в людей, в справедливость. Одним словом, делают мир радостнее и счастливее, и хочется верить, что каждый из нас в силах совершать свои, пусть маленькие, но добрые дела.

Как иллюстрация этих слов  ­  одна из любимых картин Полины, которая называется «Туннель».  «У каждого из нас в жизни бывают какие­-то свои туннели ­ неприятности, болезни.  И  выбираться из этого всегда легче вместе. Только необходимо, чтобы тебе подали руку, а выход обязательно найдется. Когда кому-­то из моих друзей грустно, я отправляю им фотографию этой картины и напоминаю, что рано или поздно все пройдет. Просто нужно время».

Вдохновение  необходимо  каждому творческому человеку…  Где берутся его истоки? ­ такой вопрос, несомненно, часто задают художнице. Спросили ее об этом и на открытии выставки в библиотеке.

­ Я черпаю вдохновение из общения со всеми, кто меня окружает.   Люди дарят мне свой позитив, а я возвращаю им его обратно. Своего рода круговорот позитива в природе. Если происходит что­то негативное, то мне всегда хочется в противовес этому сделать что­то доброе и хорошее. Потому что если злом отвечать на зло, то в мире станет больше зла.  Я часто наблюдаю, как  незнакомые люди помогают друг другу:   пожилым людям  перейти дорогу, поднять коляску по лестнице, кто­то   кормит  кошек  или голубей, сажают деревья и цветы, убирают мусор…   В принципе, каждый из нас может сделать что­то доброе, хорошее.  Мне кажется, на этом и держится мир.

Полина рассказала, что всегда, сколько себя помнит, рисовала ­ в школе  и потом, когда выросла. Еще больше  стала рисовать со своими детьми (Полина ­  мать троих детей).

­ Говоря о технике моего письма, могу сказать, что я сама ее придумала, ­ делится Полина. ­ Люблю рисовать акрилом, потому что это самый безопасный материал: он не пахнет, не нужны растворители. Люблю рисовать на разных  холстах  ­  это и картон, и хлопок, и лен…    И  еще такими тонкими­тонкими маркерами, которые тоже очень быстро сохнут. Ими я поверх картины делаю орнаменты и рисунки. Хотя мне один дубненский  художник сказал: «Ты же ничего не сможешь исправить, если ошибешься».   Вот  я пока и не ошибаюсь…

Полина Васильева – художник­иллюстратор. Ее  первые иллюстрации были сделаны к детской книге «Загадки старой хижины», которую написал талантливый автор ­ англичанин, переселившийся в Канаду. Он писал истории об индейцах, о любви к миру, о взаимодействии человека и природы, писал с  ностальгией   по тем временам, когда все были единым целым, добром без зла.

Второй проект ­ новая детская книга, которая недавно вошла  в  международный шорт­лист лучших сказок мира. По мнению Полины, это  чудесная, очень добрая история об отце и его ребенке, об их отношениях, их взаимодействии. Ее автор ­ наша соотечественница.

­ Что бы вы еще хотели проиллюстрировать или нарисовать? – спросили мы у Полины.

­Я столько всего хочу нарисовать!  Очень хочется проиллюстрировать какую­нибудь известную русскую сказку.  Нравится  рисовать Дубну, люблю рисовать животных  ­  они как дети, чистые, открытые, незлобные и незлопамятные.

Татьяна БЕЛОВА
  		 
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