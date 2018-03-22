10 марта в читальном зале библиотеки левобережья состоялась презентация работ иллюстратора Полины Васильевой. Выставка носит название «Иллюстрируя счастье», и это как нельзя точно выражает суть работ этой молодой, но очень талантливой художницы. Картины выполнены в романтичном, очень позитивном стиле. Автор работ подчеркнула: «Мне не хочется передавать физическую красоту или демонстрировать классическую живопись, для меня важно передать определенные эмоции. Я так вижу своих персонажей». И действительно, работы Полины Васильевой далеки от такого понятия, как классическая

живопись ­ на них странные существа с большими носами, летающие слоники, животные, играющие на музыкальных инструментах… Художница рисует любовь, счастье, боль, одиночество… Но в целом все ее работы вселяют веру в добро, в людей, в справедливость. Одним словом, делают мир радостнее и счастливее, и хочется верить, что каждый из нас в силах совершать свои, пусть маленькие, но добрые дела. Как иллюстрация этих слов ­ одна из любимых картин Полины, которая называется «Туннель». «У каждого из нас в жизни бывают какие­-то свои туннели ­ неприятности, болезни. И выбираться из этого всегда легче вместе. Только необходимо, чтобы тебе подали руку, а выход обязательно найдется. Когда кому-­то из моих друзей грустно, я отправляю им фотографию этой картины и напоминаю, что рано или поздно все пройдет. Просто нужно время». Вдохновение необходимо каждому творческому человеку… Где берутся его истоки? ­ такой вопрос, несомненно, часто задают художнице. Спросили ее об этом и на открытии выставки в библиотеке. ­ Я черпаю вдохновение из общения со всеми, кто меня окружает. Люди дарят мне свой позитив, а я возвращаю им его обратно. Своего рода круговорот позитива в природе. Если происходит что­то негативное, то мне всегда хочется в противовес этому сделать что­то доброе и хорошее. Потому что если злом отвечать на зло, то в мире станет больше зла. Я часто наблюдаю, как незнакомые люди помогают друг другу: пожилым людям перейти дорогу, поднять коляску по лестнице, кто­то кормит кошек или голубей, сажают деревья и цветы, убирают мусор… В принципе, каждый из нас может сделать что­то доброе, хорошее. Мне кажется, на этом и держится мир. Полина рассказала, что всегда, сколько себя помнит, рисовала ­ в школе и потом, когда выросла. Еще больше стала рисовать со своими детьми (Полина ­ мать троих детей). ­ Говоря о технике моего письма, могу сказать, что я сама ее придумала, ­ делится Полина. ­ Люблю рисовать акрилом, потому что это самый безопасный материал: он не пахнет, не нужны растворители. Люблю рисовать на разных холстах ­ это и картон, и хлопок, и лен… И еще такими тонкими­тонкими маркерами, которые тоже очень быстро сохнут. Ими я поверх картины делаю орнаменты и рисунки. Хотя мне один дубненский художник сказал: «Ты же ничего не сможешь исправить, если ошибешься». Вот я пока и не ошибаюсь… Полина Васильева – художник­иллюстратор. Ее первые иллюстрации были сделаны к детской книге «Загадки старой хижины», которую написал талантливый автор ­ англичанин, переселившийся в Канаду. Он писал истории об индейцах, о любви к миру, о взаимодействии человека и природы, писал с ностальгией по тем временам, когда все были единым целым, добром без зла. Второй проект ­ новая детская книга, которая недавно вошла в международный шорт­лист лучших сказок мира. По мнению Полины, это чудесная, очень добрая история об отце и его ребенке, об их отношениях, их взаимодействии. Ее автор ­ наша соотечественница. ­ Что бы вы еще хотели проиллюстрировать или нарисовать? – спросили мы у Полины. ­Я столько всего хочу нарисовать! Очень хочется проиллюстрировать какую­нибудь известную русскую сказку. Нравится рисовать Дубну, люблю рисовать животных ­ они как дети, чистые, открытые, незлобные и незлопамятные. Татьяна БЕЛОВА