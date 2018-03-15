Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Для вас, любимые! Печать
15.03.2018 00:00

Яркими мероприятиями, приуроченными к празднованию Международного женского дня 8 марта, была наполнена прошедшая неделя. Представительницы прекрасной половины человечества принимали поздравления с праздником, неизменно ассоциирующимся у большинства из нас с красотой, добрыми надеждами и наступлением весны. Администрация и профсоюзный комитет ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка в этом году поздравили женскую часть коллектива концертом с говорящим названием «Все цветы для вас, любимые!», организованном творческими коллективами Дворца культуры «Октябрь», в которых в том числе задействованы и  талантливые сотрудники самого предприятия.

 

Слова искренней благодарности адресовал, открывая праздник, генеральный директор ГосМКБ«Радуга» Владимир Николаевич Трусов всем труженицам градообразующего предприятия, которые, занимая подчас крайне ответственные должности и отвечая за безусловно важный и непростой фронт работ, умеют оставаться женственными и своей красотой и обаянием вдохновляют на высокие поступки. Как раз об этом – красоте, весеннем настроении и любви звучали на празднике песни и были посвящены танцевальные композиции. Выступления коллективов ДК «Октябрь» ­ народного Академического хора (руководитель Марина Чайковская), вокального квартета «Кавалеры» (руководитель Александр Чайковский), ансамбля семьи Некрасовых, народного хореографического коллектива «Калинка» и солистов  Натальи Шурыгиной, Ольги Зориной и Таисии Соколовской ­ стали прекрасным подарком всем виновницам торжества и подарили отличное весеннее настроение. Ну и какая же весна и какой же праздник без цветов?! Их в этот день получили все без исключения женщины как символ красоты и вдохновения, весеннего обновления и новых надежд.
  		 
< Марта 2018 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо