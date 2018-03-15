Яркими мероприятиями, приуроченными к празднованию Международного женского дня 8 марта, была наполнена прошедшая неделя. Представительницы прекрасной половины человечества принимали поздравления с праздником, неизменно ассоциирующимся у большинства из нас с красотой, добрыми надеждами и наступлением весны. Администрация и профсоюзный комитет ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка в этом году поздравили женскую часть коллектива концертом с говорящим названием «Все цветы для вас, любимые!», организованном творческими коллективами Дворца культуры «Октябрь», в которых в том числе задействованы и талантливые сотрудники самого предприятия. Слова искренней благодарности адресовал, открывая праздник, генеральный директор ГосМКБ«Радуга» Владимир Николаевич Трусов всем труженицам градообразующего предприятия, которые, занимая подчас крайне ответственные должности и отвечая за безусловно важный и непростой фронт работ, умеют оставаться женственными и своей красотой и обаянием вдохновляют на высокие поступки. Как раз об этом – красоте, весеннем настроении и любви звучали на празднике песни и были посвящены танцевальные композиции. Выступления коллективов ДК «Октябрь» ­ народного Академического хора (руководитель Марина Чайковская), вокального квартета «Кавалеры» (руководитель Александр Чайковский), ансамбля семьи Некрасовых, народного хореографического коллектива «Калинка» и солистов Натальи Шурыгиной, Ольги Зориной и Таисии Соколовской ­ стали прекрасным подарком всем виновницам торжества и подарили отличное весеннее настроение. Ну и какая же весна и какой же праздник без цветов?! Их в этот день получили все без исключения женщины как символ красоты и вдохновения, весеннего обновления и новых надежд.