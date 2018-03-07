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Снова лучшие, снова – лидеры! Печать
07.03.2018 09:46

Накануне праздника 8 Марта и профессионального Дня  архивных работников исключительно женский коллектив архивного отдела администрации города получил отличный подарок – победу в номинации «Лидер года» в конкурсе на лучший муниципальный архив Московской области и первое место в номинации «Архивы с объемом документов до 50 единиц хранения».

 

Награду руководитель дубненского коллектива – Ольга Николаевна Карягина получила из рук начальника Главного архивного управления Московской области П.М. Петрова, который отметил, что дубненский архив уже шестой год подряд становится лидером в Подмосковье, показывая высочайший уровень работы и профессионализма.

Мы поздравляем коллектив дубненского архивного отдела с очередной профессиональной победой и в канун весеннего праздника его сотрудницам, как и всем нашим читательницам, независимо от их возраста, сферы деятельности и увлечений, желаем красоты, любви и вдохновения во всех делах! Пусть успех и доброе весеннее настроение будут с вами!
  		 
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