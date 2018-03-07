Разбираем самые часто задаваемые вопросы с директором компании «Регион 750» Игорем Арнольдовичем Грутцен.

Игорь Арнольдович, жители часто задают вопрос: почему Правительство настаивает на заключении договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования? Многие рассуждают таким образом: зачем я буду целый год платить деньги мастеру неизвестно за что, мол, когда возникнут проблемы, тогда и вызову специалиста…

­ Поверьте, с такой позицией мы сталкиваемся довольно часто. Ежедневно нашим сотрудникам приходится объяснять людям, почему этот вариант неприемлем, опасен и идет вразрез с законом. Начнем с последнего. Люди постарше прекрасно помнят, что раньше газоснабжение находилось под абсолютным контролем государства. Тогда в тариф были заложены и стоимость энергоресурса, и плата з

а техобслуживание газового оборудования. Другими словами, потребителю не нужно было утруждать себя вопросами: на каком основании к нему регулярно приходит представитель газовой организации, и кто ему за это платит?

В 2004 году был принят Жилищный кодекс, по которому вся ответственность за безопасность плит, котлов и водонагревателей легла на плечи самих потребителей, а из тарифа «выпала» цена обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. К сожалению, ни к чему хорошему это не привело. Как грибы после дождя на рынке начали появляться фирмочки, которые, не имея ни специалистов, ни приборов, ни техники, охотно брались за техобслуживание газового оборудования. Эта анархия продлилась несколько лет. В результате уровень аварийности на внутридомовом оборудовании стал выше, чем на промышленных объектах. Как специалист говорю: так быть не должно. Однако вот факт: с частотой едва ли не в несколько недель то тут, то там гремели взрывы бытового газа. Причиной большинства из них стала неправильная эксплуатация или неисправность внутридомового и внутриквартирного газоиспользующего оборудования.

Пусть и с опозданием, но власти забили тревогу. Было принято постановление правительства РФ № 549, согласно которому заниматься техобслуживанием внутридомового газового оборудования имеет право только газораспределительная организация (ГРО) и с 01.01.2018г. вступили в действие дополнения к постановлению Правительства РФ № 410, регламентирующие процесс технического обслуживания внутридомового, внутриквартирного оборудования, проверки вентиляционных каналов и дымоходов, включая периодичность и перечень обязательных работ.

И все же подчеркну: договор на техобслуживание газового оборудования собственники квартир заключают только по собственной инициативе, понуждать их к этому представители газовой службы не имеют права. Но здесь есть подводный камень в виде Государственной жилищной инспекции, где чётко прописаны штрафы за отсутствие договора на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

­ Но ведь речь идет не только о безопасности одной конкретной квартиры. Если случится утечка или рванет газ, соседям тоже мало не покажется… Как управляющие компании и ТСЖ заинтересованы в вопросе заключения договоров, например, централизованно? Какие услуги конкретно входят в понятие «Техобслуживание газового внутридомового и внутриквартирного оборудования»?

– Управляющие компании или ТСЖ могут препятствовать профилактической работе газовиков, не заключая договоры на техническое обслуживание газовых объектов, не предоставляя данные о жильцах квартир… Но всё же большинство управляющих компаний выбирают именно позицию централизованного заключения договоров со специализированной газовой компанией на техобслуживание оборудования. Газовая техника относится к оборудованию повышенного уровня сложности, и самостоятельному ремонту она подлежит лишь со стороны лица, являющегося профессионалом в данной области. Что же проверяют при техобслуживании? Данная процедура включает в себя целый ряд сложных технологических операций. При помощи газоанализаторов мастера ведут контроль герметичности магистрали, не надеясь на собственное обоняние. Обязательной проверке подлежит работоспособность оборудования, то есть его техническое состояние во всех режимах, которые предусмотрены. Устанавливается степень изношенности всех составных частей и их пригодностью к последующей эксплуатации. Для этого оборудование подвергают полной или частичной разборке и осматривают с целью выявить признаки выработки ресурса. Проверить готовность систем защиты можно, заставив их срабатывать в условиях, имитирующих различные аварийные ситуации.

­ Цена играет немаловажную роль. На какую цену ориентироваться, и как жителям понять, что они не переплачивают за услуги?

­ Как я уже говорил, в связи с конкуренцией в эпоху рыночной экономики количество оказывающих подобные услуги ­ не один и не два. И у каждого из них прайс­лист состоит из длинного списка позиций.

Ориентироваться в данном вопросе можно, сравнивая расценки частных поставщиков с теми, что можно найти на сайте привычного всем нам и наиболее востребованного ГУП МО «Мособлгаз» согласно единому для населения прейскуранту. Но для общей ориентации приведем сравнение цен на ТО внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Точная сумма, содержащаяся в договоре, будет зависеть от состава бытового оборудования, которое используется в каждом конкретном случае (газовой плиты, газовых проточных водонагревателей, прибора учета газа, внутреннего газопровода, газового крана­спуска и т. д.).

Стоимость услуг по ТО

Наименование услуги Ориентировочная цена на ТО компании ООО «Регион 750» Цены ГУП МО

«Мособлгаз» ТО для варочной поверхности 1000 1200 ТО для духового шкафа 600 700 ТО для плиты с двумя горелками 1000 1200 ТО для плиты с тремя горелками 1200 1400 ТО для плиты с четырьмя горелками 1400 1600 ТО для водонагревателя 1950 1950 ТО для котла при мощности до 30 кВт 3500 3900 ТО для котла при мощности до от 31 до 60 кВт 3500 3900 ТО для котла при мощности до от от 61 до 140 кВт 3700 4100

Игорь Арнольдович, что нужно сделать, чтобы ваша компания проводила работы по техобслуживанию газового оборудования?

­ Всё очень просто! Для осуществления работ необходимо заключить с нашей компанией договор на обслуживание. Хотелось бы отметить, что работа компании «Регион 750» построена таким образом, что принятые на себя обязательства выполняются неукоснительно и в полной мере. Именно поэтому соблюдение сроков и соблюдение стандартов качества при проведении работ имеет первостепенное значение. Выезд специалиста осуществляется в удобное для заказчика время. Также хочу отметить, минимальная зафиксированная на 2018 г. стоимость предоставления услуги по обслуживанию ВКГО (внутриквартирного газового оборудования: это газовая плита, газовые трубопроводы внутри квартиры до вводного вентиля, газовая колонка, если она есть, газовый счётчик) в нашей компании составляет 1079 руб.28 коп. в год или 89 руб. 91 коп. в месяц без газовой колонки, а если она (газовая колонка) имеется, то стоимость технического обслуживания газовой плиты с четырьмя горелками плюс газовая колонка составляет 2518 руб.56 коп. в год или 209 руб.88 коп. в месяц.

Компания «Регион 750» является одной из немногих организаций, оказывающих комплекс услуг по техническому обслуживанию газового оборудования, имеющая все необходимые лицензии и сертификаты. Компания в высокой степени оснащена специальными, прошедшими гос.поверку приборами, спец. автотранспортом, имеет свою аттестованную измерительную лабораторию и многое другое для осуществления качественного и объективного контроля параметров газового оборудования и производства работ.

Преимущества работы с «Регион 750»

Обслуживание любого сертифицированного газового оборудования.

Комплексное обслуживание за одно посещение:

техническое обслуживание внтридомового газового оборудования;

техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования;

приборная проверка работоспособности и чистка вентиляционных каналов и дымоходов с выдачей акта установленного образца.

Обслуживание любого сертифицированного газового оборудования.

Высококвалифицированные аттестованные специалисты.

Одни из лучших условий сотрудничества в регионе.

Ознакомиться с публичной офертой можно здесь: http://region750.ru/dokumenty/

Контакты компании ООО «Регион 750»: +7 (915) 378­81­17, www.region750.ru, E­mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Контакты компании в Дубне: ул.Академика Балдина, д.2, строение 3, офис 4. Тел.: 8(49621) 4­51­45, +7 (901) 771­54­36