«Уважаемые дубненцы, коллеги, друзья! Мне важен честный, прямой разговор с жителями, я ценю ваше мнение и понимаю, что только в таком постоянном диалоге можно создать комфортные условия для жизни и работы в городе. Мне поступают сотни сообщений с вопросами и предложениями. Моя благодарность каждому, кто готов делать любимую Дубну лучше, идти вместе к лидерству в разных направлениях», ­ такими словами начал свое обращение к горожанам глава Дубны Максим Николаевич Данилов. ­ Сегодня мы на передовых позициях в науке благодаря открытиям и проектам Объединенного института ядерных исследований, наша особая экономическая зона – лидер в России. По итогам 2017 года наукоград признан самым безопасным городом Подмосковья. У нас одни из самых высоких показателей средней продолжительности жизни в стране и регионе. Наши учителя, врачи, научные сотрудники получают высшие награды в конкурсах, удостаиваются престижных премий. Я горжусь каждым достижением дубненцев! Мы идем дальше и в том, чтобы сделать жизнь в наукограде лучше ­ двигаемся в направлении создания «Умного города». После первой апробации в проекте для ЖКХ подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству с АО «НПК «Дедал», которое даст старт реализации многих пилотных проектов в социальной сфере, образовательной, в вопросах безопасности и организации доступной среды. С момента своего основания город заряжен на успех ­ успех в науке, промышленности, успех в постоянном росте качества жизни дубненцев, и сегодня мы просто обязаны идти на опережение и брать новые рубежи! Многим важным проектам был дан старт в прошлом году. В частности, за прошедший год отремонтирован 51 участок дорог общей протяженностью 46 километров. Это удалось сделать благодаря помощи и поддержке губернатора и регионального правительства. За реализацию дорожной программы Дубна стала победителем премии «Прорыв года» и получила 60 миллионов рублей на развитие городской инфраструктуры. В 2018­м ремонт дорог продолжится: на эти цели область выделяет 85 миллионов рублей при пятипроцентном софинансировании городом. В план ремонта уже включены 14 дорог: ул. Флерова (от д. № 4 до ул. Мира); ул. Мещерякова – ул. Инженерная; ул. Вокзальная; ул. Попова; ул. Березняка; ул. Новоподберезская; ул. Октябрьская (от ул. Центральной до ул. Калинина); Хлебозаводской переулок; от ул. Александровка до коттеджного поселка «Ривер Клаб»; от поселка «Ривер Клаб» до ул. Юркино; ул. Станционная (от ж/д переезда у штаба строительства моста до ул. Правды); ул. Станционная (от ул. Правды до ж/д переезда Дмитровского шоссе); пр. Боголюбова (от ул. Попова до ул. Вернова); пр. Боголюбова (от ул. Вернова до маг. «Перекресток»). Важная тема, которой я хочу уделить особое внимание – это здоровье горожан. Средняя продолжительность жизни в Дубне достигает 77 лет, в то время как по РФ составляет 71,9 лет (в регионе ­ 73 года). Высокие результаты достигаются за счет целого ряда факторов. Это и обеспеченность высококвалифицированными медицинскими работниками, и оснащенность медицинских учреждений современным оборудованием и качественная городская среда, здоровая экология, систематические занятия физической культурой (этот показатель у нас значительно выше, чем в среднем по РФ). Конечно, достигнутая цифра – это не предел, и предстоит еще многое сделать для здоровья и долголетия наших жителей. В прошлом году при прямом участии губернатора Подмосковья сдвинулось с мертвой точки строительство нового лечебного корпуса городской больницы на 190 коек на левом берегу. Новый подрядчик ­ профильная медицинская компания «ЮНИКС». Сегодня на строительстве задействованы 80 рабочих, представители инженерно­технической службы, 10 единиц тяжелой техники. Идут работы по усилению несущих конструкций, произведено бетонирование фундаментной плиты, ведется усиление колонн, перекрытий, залито более 860 кубометров железобетона. Началось обустройство внутренних инженерных систем – отопления, водопровода, канализации. В новом корпусе будет организовано полноценное хирургическое отделение со всем необходимым медицинским оборудованием, также будут размещены онкологическое, травматологическое, урологическое, гинекологическое и ортопедическое отделения. Более того, в Дубне появится сосудистый центр с современным диагностическим оборудованием для экстренной помощи больным при остром коронарном синдроме или инсульте. Наших жителей перестанут возить в другие города, а будут лечить на современном оборудовании в Дубне. Все это позволит повысить уровень оказываемых медицинских услуг, проводить своевременную диагностику заболеваний и спасать жизни людей. Радует, что в нашем городе показатели рождаемости также имеют положительную динамику, а это значит, что молодые люди выбирают Дубну для жизни, работают здесь, создают семьи, воспитывают детей. В 2017 году нам удалось избавиться от еще одной болевой точки ­ на левобережной площадке Особой экономической зоны «Дубна» заработал современный детский сад «Созвездие». Это не просто один из объектов дошкольного образования – это настоящая городская победа, и достигнута эта победа при непосредственной помощи и поддержке губернатора. Напомню, возведение детсада стартовало еще в 2012 году, а в 2013 году из­за недостатка средств его заморозили. В июле 2014 года Дубну посетил губернатор Андрей Воробьев, и по его распоряжению строительство детского сада возобновили. Наконец, осенью 2017 года министерство строительного комплекса Московской области выдало все необходимые документы, разрешающие ввод в эксплуатацию нового детского сада «Созвездие». В октябре минувшего года детский сад распахнул свои двери для детей. В красивом здании площадью 5171 квадратный метр разместились 10 групп с игровыми комнатами и спальнями, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, бассейн, помещения изостудии и театрального кружка, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. На прилегающей территории оборудованы 10 игровых и две физкультурные площадки. В этом году продолжим ремонт социально значимых учреждений. В перечне запланированных объектов детские сады: «Семицветик» (ремонт кровли, сетей, ограждения); «Сказка» (цоколь, отмостка, водопровод, канализация, отопление в техподполье); «Дюймовочка» и «Незабудка» (замена окон), «Лучик» (отопление). Заканчивается проектирование капитального ремонта детского сада «Мечта», на текущий год он включен в областной план капремонтов. В школе №2 запланирован ремонт коридора, устройство гардероба, ремонт инженерных сетей. В школе № 7 отремонтируют систему отопления и произведут замену окон. Продолжится капитальный ремонт стадиона «Волна» с искусственным полем, беговыми дорожками, новыми трибунами, площадкой для волейбола и воркаута. Среди особых экономических зон абсолютный лидер у нас в стране – это «Дубна». Там разместилось 137 компаний». По итогам 2017 года ОЭЗ «Дубна» пополнили 20 новых организаций, общий объем осуществленных инвестиций составил свыше 14 миллиардов рублей. На сегодня зарегистрировано 137 резидентов, в компаниях работают 3 300 сотрудников, каждый год планируется создавать дополнительно еще 500 рабочих мест. На мой взгляд, было принято беспрецедентное решение – увеличить площадь ОЭЗ «Дубна» на 30 гектаров! Это значит, что в этом году зона примет новых резидентов (уже подано три заявки!). В настоящее время в зоне активно ведут строительно­монтажные работы 24 компании, из которых 21 начала освоение земельных участков в 2017 году, а 9 планируют ввести свои объекты в эксплуатацию уже в 2018 году. Ещё один прорывной объект, который мы запустили в прошлом году, сработал на дальнейшее развитие, создав условия для газификации Особой экономической зоны «Дубна». 20 октября состоялся торжественный пуск газа в газопровод высокого давления, что позволяет теперь подключать к газовым сетям и предприятия компаний­резидентов ОЭЗ, и объекты жилищного строительства. Газопровод построен в рамках развития Особой экономической зоны «Дубна» по особому указанию губернатора Московской области. Его протяженность ­ 2 километра 200 метров, из которых 400 метров ­ прокол под рекой Волга. С точки зрения инженерии это очень непростой проект, поскольку речь идет о довольно протяженном проколе, который осуществлялся на большой глубине. Работы по строительству газопровода проведены в кратчайшие сроки. На всё хватило четырех месяцев. В 2018 году дополнительные средства будут направлены на создание инженерной инфраструктуры, запланировано строительство улично­дорожной сети, двух трансформаторных подстанций, газораспределительного пункта, инновационно­технологического центра на 12,5 тысяч квадратных метров на левом берегу и на 10,5 тысяч кв. м ­ на правом. Будем работать дальше, создавать оптимальный климат для компаний, показывать положительные результаты и останемся флагманом среди особых экономических зон России. В Дубне проводится планомерная инвестиционная политика, которая затрагивает не только научную и производственную сферы города, но и социальную инфраструктуру. Наша инвестиционная стратегия направлена на обеспечение условий устойчивого социально­экономического развития города и повышение качества жизни жителей, в том числе за счет привлечения российских и зарубежных инвестиций. Деятельность городской администрации направлена на повышение экономического потенциала, улучшение условий ведения бизнеса, повышение конкурентоспособности города, привлечение квалифицированных специалистов за счет улучшения качества жизни, создание необходимых условий и инфраструктуры для эффективной предпринимательской и научной деятельности. У нас внедрен инвестиционный стандарт, созданный с целью обеспечения необходимых условий для увеличения притока инвестиций в город, а также поддержки бизнеса путем внедрения лучших российских и международных практик взаимодействия органов власти с предпринимателями. На территории Дубны реализуется более 40 инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций более 23 миллиардов рублей. Как следствие, наблюдается положительная динамика по показателям 2017 года, характеризующим инвестиционное развитие города. Вот некоторые цифры: создано более 650 новых рабочих мест; объем инвестиций, привлеченных в основной капитал, составил более 9 млрд руб.; прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства достиг уровня 18,6% . Сейчас предпринимательскую деятельность в Дубне осуществляет более 3 500 субъектов малого и среднего бизнеса. 2017 год был Годом экологии, и эта тема также созвучна идеям Дубны. У нас потрясающая природа. Здесь особенный воздух, которым невозможно надышаться! В 2017 году Дубненцы неоднократно принимали участие в акциях по озеленению «Посади свое дерево», «Лес Победы». Жители активно участвовали в субботниках, около 10 тысяч горожан вышли на улицы города, чтобы сделать его чище. Дубна одна из первых в регионе и стране начала внедрять проект по раздельному сбору отходов, но нам еще есть над чем работать в этом направлении ­ нужно повышать грамотность населения по вопросам раздельного сбора отходов, внедрять новые технологии и методики, чтобы проект развивался более активно. Также мы принимали участие в комплексе мероприятий по акции «Чистое Подмосковье». Расчищены десятки точек сброса мусора в местах отдыха и в садовых товариществах. Для их выявления были использованы даже возможности наблюдения из космоса, поскольку не все места можно было объехать или обойти проверочными группами. Хочу поблагодарить ребят из «Молодой гвардии» «Единой России», инспекторов Госадмтехнадзора, журналистов, общественников за слаженную совместную работу на результат. Полученный опыт дал возможность разработать методику борьбы с загрязнением окружающей среды. В этом году с наступлением тепла появятся контейнеры для сбора мусора в местах отдыха и возобновятся регулярные рейды для выявления нарушений. Очень важная тема – жилищно­коммунальное хозяйство. Не случайно 2018 год на территории Дубны я объявил годом городского хозяйства. В 2017 отремонтировали 271 подъезд. Осенью начали капитальный ремонт домов. Контракт заключен до лета 2018 года. Ведутся работы по замене кровель, ремонту фасадов, замене коммуникаций. Была выявлена проблема с запуском лифтов в нескольких домах. Сотрудники Ростехнадзора провели контрольный осмотр лифтов, пять из восьми получили разрешение на ввод в эксплуатацию в феврале. Еще по трем лифтам выявлены нарушения, которые не могут обеспечить их безопасную эксплуатацию. Работа над устранением замечаний ведется, лифты будут запущены до15 марта. Лично курирую этот вопрос, но хочу отметить, что мы не можем ускорять процесс в ущерб безопасности жителей. Благоустроено 15 дворов, в которых установлены новые детские площадки, контейнеры для сбора мусора, информационные стенды, модернизировано освещение. Впервые в 2017 году Дубна приняла участие в губернаторской программе «Наше Подмосковье» по установке больших детских площадок. Таких площадок установлено две: на правом берегу ­ во дворе дома №15 на пр. Боголюбова, и на левом берегу – ул. Карла Маркса, д. № 34. В этом году планируется установка еще семи игровых площадок в рамках этой программы. Губернатор А. Воробьев подчеркнул: «Закрыть свалку ­ это непросто, но мы научились это делать. Дальше идет процесс рекультивации». Нам удалось подключиться к федеральной программе «Чистая страна». В рамках этой программы начнется рекультивация левобережного полигона ТБО, закрытого в 2014 году. Проект оценивается в 130 миллионов рублей с софинансированием около трех миллионов из бюджета Дубны. По программе «Светлый город» в 2017 году установлено 185 новых торшеров, заменены четыре с половиной тысячи метров кабеля. В программу вошли 4 городских площадки: ­ Комсомольская и Менделеевская набережные, скверы на Жолио Кюри и на площади Мира, Парк семейного отдыха. Это приоритетный проект губернатора, на который было выделено 11 миллионов рублей. Наше софинансирование составило 20%. На 2018 год получено согласование на первый этап работ по этому проекту – это сквер Ветеранов и улица Свободы. В марте будет принят второй этап ­ парк Авиастроителей, улицы Тверская, Володарского, Карла Маркса, Березняка. Из областного бюджета выделены средства на проектирование реконструкции Парка семейного отдыха, а в 2019 году более 100 миллионов рублей будет направлено на реализацию этого проекта. Мы планируем сделать зонирование парка, укрепить линию набережной, увеличить количество детских и спортивных площадок, сделав его безопасным и комфортным для отдыха горожан. 15 ноября минувшего года впервые за последние три года мы получили от Ростехнадзора Паспорт готовности города к отопительному сезону. Проверка с соответствующим актом была закончена 14 ноября. В 2017 году выполнены работы по ремонту 8 тротуаров на сумму около шести с половиной миллионов рублей. В этом году запланирован ремонт еще 15 тротуаров на сумму 12,5 миллионов рублей. В начале года были запущены две «горячие телефонные линии»: «Уличное освещение» и «Чистые дороги». За это время было зарегистрировано и отработано несколько сотен обращений граждан. На территории Дубны работают 16 управляющих компаний и 27 ТСЖ. Хочу отметить, что работа с управляющими компаниями далека от надлежащего уровня. Есть недостатки в работе по уборке придомовых территорий и иные проблемы, вызывающие недовольство жителей. Я лично инспектирую проблемные адреса, выезжаю с проверками хода ремонтных работ, содержания дворов. Низкой остается и культура управления общедолевой собственностью. Надо понимать, что управляющая компания ­ это лишь подрядчик, а заказчиком является каждый из нас. Только совместными усилиями удастся победить проблемы, накопившиеся в сфере ЖКХ. Важная тема ­ открытость власти. С 2017 года мы стали проводить совместные ежемесячные приёмы граждан с прокурором города и представителями общественности. По результатам приёмов организуем выезды комиссий с проверкой жалоб на местах. После таких результативных обращений к людям возвращается вера в то, что власть их слышит и делает всё, чтобы им помочь. Два раза в месяц я провожу личные приемы для предпринимателей. Встречи с бизнесом проходят в общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей с участием представителей Торгово­промышленной палаты Дубны, а также с участием прокурора города. Впоследствии ведется контроль исполнения принятых решений. С участием Правительства Московской области и губернатора Московской области созданы новые технологические возможности реакции администрации на негативные отклики жителей в соцсетях. Это системы «Инцидент» и «Линза». Сроки очень жёсткие. К примеру, жалобы людей в ленте губернатора получают ответы администрации максимум в течение трех часов, а в среднем отрабатываются в течение часа. К концу прошлого года мы наконец­то расчистили завалы с жалобами в систему «Добродел». Сейчас в Дубне нет просроченных или неотработанных жалоб. Если поднять тему внутреннего устройства городской власти, то могу сказать, что и здесь не без перемен. Сейчас идёт процесс, который можно охарактеризовать как «масштабная реорганизация». Пытаемся максимально оптимизировать процесс принятия и исполнения решений. Не могу не отметить налаженного тесного взаимодействия с Советом депутатов и Контрольно­счетной палатой города Дубны. Хочется сказать много добрых слов в адрес наших заслуженных ветеранов. Дубненская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в 2017 году стала одной из лучших в области. Наши ветераны победили в областном смотре­конкурсе фронтовых концертных бригад «Фронтовыми дорогами Подмосковья», за ними победы в конкурсах городских и первичных организаций Подмосковья. Ежедневно Дом ветеранов посещают от сорока до двухсот человек, и не просто посещают ­ они активные участники разнообразной кружковой работы. Я искренне горжусь нашими ветеранами, это люди, на которых надо равняться. В прошлом году в Дубне прошли яркие масштабные мероприятия для детей, особенно хочу отметить благотворительную акцию «Стань Первым» в честь Дня защиты детей, яркие представления в День города в Парке семейного отдыха с участием телеканала «Мульт» и праздник для первоклассников города «Дети ­ наше будущее». В этом году нас ждут новые события, к примеру, 18 марта мы примем участие в акции «Россия ­ это я!» с занесением достижения в Книгу рекордов Гиннесса. Теперь несколько слов о главной стройке Дубны. На наших глазах грандиозное строительство моста через Волгу из мечты превращается в реальность. Специалисты компании «Мосто­

отряд­90» завершают сооружение опор моста через реку Волгу. Из 17 опор полностью готовы 16, еще на одной, центральной русловой, идет сооружение конструкции опоры. Окончательно завершить эти работы планируется в марте. Идут сборка и монтаж пролетного строения. В целом на пяти пролетах моста уже смонтировано более восьми тысяч металлоконструкций, что составляет более половины от общего объема. Мы перевалили через экватор стройки. Ежесуточно в работах задействовано порядка 550 специалистов и 100 единиц техники. Ход строительства контролирует министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. Постоянный личный контроль осуществляется губернатором. Общий объем финансирования строительства моста ­ около десяти миллиардов рублей. Я ввёл за правило обязательное еженедельное посещение строительной площадки. Кроме того, существует практика ежемесячных дней открытых дверей, во время которых наши депутаты, члены Общественной палаты Дубны, представители СМИ и многие другие могут не только убедиться в качестве и темпах возведения моста, но и непосредственно прикоснуться к созданию новой страницы в истории города. Мост через Волгу ­ это совершенно иная организация внутригородского движения. Это полноценная связь между берегами. Это возможность уйти от тесных «Богданов» и запустить новые низкопольные автобусы большой вместимости. Так мы, наконец, решим вопрос доступной среды и поможем мамам легко перемещаться по городу с колясками. Наш мост ­ ярчайший пример выстроенной работоспособной вертикали власти. Именно поэтому мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы сохранить стабильность и преемственность власти. Это даст нам возможность воплотить в жизнь все намеченные планы. Достигнутые результаты ­ это итог командных усилий, итог внимания и поддержки наших идей губернатором и президентом. Совсем скоро день главных выборов в нашей стране. День, когда важен каждый голос ­ ваш голос! И я призываю вас принять самое активное участие в выборах президента Российской федерации.